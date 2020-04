Ana Botín formará parte del grupo de asesores externos de la directora del FMI

Ana Botín, presidenta del Banco Santander, formará parte del nuevo Grupo Asesor Externo de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cuya función será aportar distintas perspectivas sobre políticas y acontecimientos de relevancia, incluidas las medidas en respuesta a los desafíos excepcionales planteados por la pandemia de coronavirus y su impacto económico.

Además de la banquera española, en este selecto grupo de doce asesores externos también figuran el ex economista jefe del FMI Raghuram Rajan, la profesora de Harvard Carmen Reinhart, Mohamed A. El-Erian, asesor económico en jefe de Allianz o el ex primer ministro de Australia Kevin Rudd.

"Incluso antes de la propagación de Covid-19 y las dramáticas perturbaciones sanitarias, económicas y financieras que ha supuesto, los miembros del FMI se enfrentaron a un mundo en rápida evolución y a cuestiones políticas complejas", dijo Georgieva, para quien, en este contexto y para servir bien a los países miembros, se necesitan "aportes y experiencias de primer nivel de la más amplia gama de fuentes, dentro y fuera del Fondo".

"Con este fin, me enorgullece que un grupo excepcional y diverso de personas eminentes con experiencia de alto nivel en políticas, mercado y sector privado haya aceptado formar parte de mi Grupo de Asesoría Externa", ha agregado Georgieva.

En este sentido, la directora del FMI ha informado de que en el día de hoy ha mantenido "una discusión dinámica" con este Grupo para conocer sus opiniones y reacciones informales con respecto de las ideas y enfoques del FMI.

Este Grupo Asesor Externo de la directora gerente se reunirá varias veces al año con el Kristalina Georgieva, así como con los directores generales adjuntos y un subconjunto de directores de departamento del FMI, ha precisado la institución internacional.

Los doce integrantes del Grupo son: Ngozi Okonjo-Iweala, exministra de Finanzas de Nigeria; Tharman Shanmugaratnam, ministro senior y presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur; Kristin Forbes, profesora del MIT; Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia; Mark Malloch Brown, ex vice secretario general de la ONU; Feike Sijbesima, ex consejero delegado de Royal DSM; Raghuram Rajan, profesor de la Universidad de Chicago; Ana Botín, presidenta del Santander; Carmen Reinhart, profesora de la Universidad de Harvard; Mohamed A. El-Erian, asesor económico en jefe de Allianz; Scott Minerd, director de inversiones de Guggenheim Investments; y Nyaradzayi Gumbonzvanda, presidenta de ActionAid International.