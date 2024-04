Manchester City - Real Madrid en directo

Monólogo de ataque del Manchester City que da como vencedor a un Real Madrid que, por contra, ha demostrado ser mucho más letal que el conjunto citizen. Cuando el equipo de Pep Guardiola empezó a hilar jugadas ofensivas en las que se adentraba dentro de zona de 3/4 del equipo blanco, fue cuando estos encontraron el camino hacia la portería, en un ejercicio de pasividad defensiva que, no obstante, contó con la aportación de todo el tridente ofensivo de los madridistas. Un gran control por parte de Jude Bellingham, un centro de Vinicius Júnior preciso al área donde el defensor tenía perdida la partida, y un Rodrygo Goes que, con la UEFA Champions League como competición predilecta, no falló a su cita con el gol.