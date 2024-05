Xavi cree que "no se ha valorado mi trabajo en el Barça"

Se marcha conforme Xavi Hernández de su trabajo en el Barça, pero más pronto de lo que esperaba, después de haber sido ratificado hace un mes, y dolido con las formas recibidas, aunque no quiere verbalizarlo, sólo lo acepta con resignación. Satisfecho de su labor, pero incomprendido. "No se ha valorado mi trabajo en el Barça en la situación de adversidad en la que vivimos", lamentó.

Abandona Xavi la "montaña rusa" por la que se ha deslizado sentado en el banquillo del Barça desde noviembre de 2021, contento con los dos títulos y "el legado de los jóvenes", aunque echaba la vista atrás y observó las dificultades que han convulsionado a la entidad en los dos años y medio.

"No he podido trabajar con tranquilidad", subrayó, aludiendo a la situación económica del Barça que ha impedido obtener los refuerzos que deseaba, en el pasado y en el futuro, "sobre todo de 'fair play'. Pero también por el cargado ambiente dentro y alrededor del club.

"Se me ha mirado con lupa y se han generado unas expectativas por haber sido miembro de la mejor etapa del club, eso se me ha vuelto en mi contra" Xavi Hernández — Entrenador del Barça

"Todo lo que he hecho causaba un terremoto, se me ha apuntado muchas veces", se quejaba sin dar nombres ni acusar a ningún estamento en particular. "Se me ha mirado con lupa y se han generado unas expectativas por haber sido miembro de la mejor etapa del club, eso se me ha vuelto en mi contra", analizó, sin pensar que, tal vez, esa circunstancia influyó en que Joan Laporta lo llamara cuando estaba dando sus primeros pasos de entrenador en Qatar, al frente del Al Sadd.

Fermín se abraza a Xavi tras marcar el 1-2 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. / Reuters

Un "buen trabajo"

"Hemos hecho un buen trabajo. Queríamos continuar. teníamos ilusión, y veíamos que esto tenía recorrido, pero al final son decisiones que no controlas tú y debes respetarlas. Ha sido una auténtica lástima", opinaba, convencido de que la afición, de la que ha sentido "una estima tremenda", valorará su labor. "Y con el tiempo se valorará más", apuntó. No obstante, reconoció que él y su staff técnico habían cometido errores producto de la inexperiencia.

"Hemos fallado en muchas cosas y hemos hecho autocrítica", admitió, aludiendo al grupo que lideró. "Tenemos muchos defectos, no somos perfectos ni pretendemos serlo", dijo, presumiendo, sin embargo, del respeto y la corrección con que siempre se ha portado. Pese a las numerosas sanciones por su comportamiento en la banda.

El balance de Xavi: 143 partidos, de los que ha ganado 90, empatado 24 y perdido 29, y dos competiciones conquistadas (Liga y Supercopa de España de 2023 de 12 disputadas).

El tesoro que es Fermin

Una de las ultimas satisfacciones, además del triunfo de sevilla, fue el abrazo de agradecimiento que le dio Fermín López tras marcar el 1-2. Fue el primer descubrimiento "de un jugador que no estaba en el mapa, que fue convocado para la gira de Estados Unidos procedente de una cesión al Linares.

"A Fermín me lo llevaría a una guerra", comentó, como ejemplo del aprecio que siente hacia el futbolista andaluz: "Es un tesoro". "Nos gustó en los entrenamientos, le vimos cosas, como tenia desparpajo, disparo, llegada... Tiene mucho nivel, y si se lo cree estará muchos años en el Barcelona". Expuso Xavi a fermin como ejemplo d ela buena relación que ha mantenido él con el vestuario, que siempre ha definido como una familia.

El padre y los tios de esa familia se van. Muy a pesar. Ocultando las razones que dsgranó Joan Laporta en el argumentario del despido. Emplazó de nuevo al presidente a que las exponga. Llegará Hans-Dieter Flick, de momento un padrastro. Adelantó a su sucesor que "sufrirá". “Lo único que salvará al nuevo entrenador será ganar". Xavi no ganó lo suficiente.