Las aguas bajan turbias en el Atlético. La desaparición de los rojiblancos de Europa a media temporada retrotraen al equipo colchonero a 2010, la última vez que se quedó fuera tan temprano. Justo antes de que desembarcase Diego Pablo Simeone en el banquillo del Calderón. Esta es la primera vez que el equipo sufre este fiasco con el Cholo al mando.

Un agujero de 30 'kilos'

La eliminación de la Champions, y de la Europa League, del Atlético va a suponer a las arcas colchoneras no ingresar una cantidad "más cercana a los 30 millones que a los 25". Un agujero que se suma a un verano deficitario en el que el club, ya que no consiguió recaudar 30 'kilos' con la venta de jugadores, especialmente con la de Morata a la Juventus, que se negó a pagar los 35 de la cláusula de recompra. Este agujero podría abrir la puerta a la venta de algún futbolista en el mercado de enero, ahora que el equipo solo tiene que afrontar Liga y Copa.

El jugador señalado es Joao Félix, el delantero por el que el club pagó en su día 126 millones de euros. El luso no termina de ganarse un puesto de titular porque no es del gusto del entrenador. Simeone ha respondido más preguntas que nunca sobre las ausencias de Joao Félix, siempre con el mismo argumento: juegan los que están mejor. El delantero ha participado en 11 partidos de Liga, siendo titular solo en cinco, y en Champions ha salido en el once en tres de los cinco encuentros en los que ha jugado. Ofensivamente solo suma dos goles esta temporada, los dos que marcó en cuatro minutos en Cádiz. En Liga de Campeones no ha anotado ninguno. Lo que justifica su suplencia y su pérdida de protagonismo. Y a todo eso se añade que la relación con Simeone se ha enfriado hasta ser inexistente. Parece evidente que el futuro de Joao está lejos del Metropolitano.

Antes de la eliminación de Europa en el club se hablaba de la posible llegada de refuerzos en el mercado de enero. Se barajaba concretamente la llegada de algún fichaje para la defensa, el punto débil del equipo esta temporada. Entre los nombres que se han puesto encima de la mesa aparece el del neerlandés Perr Schuurs, el llamado ‘nuevo De Ligt’, actualmente en el Torino. También está en la agenda de Berta, el director deportivo atlético, William Saliba, el zaguero francés del Arsenal. Y el último es un jugador de la Liga, el central internacional del Athletic, Íñigo Martínez. Pero ahora todas las operaciones quedan abortadas y se activa la economía de guerra ante la pérdida de 30 millones por la eliminación en Europa.

Lo que no se baraja bajo ningún concepto es la marcha de Simeone del banquillo. Tanto el técnico como el club tienen claro que el futuro del argentino seguirá ligado al Atlético, tanto que los dirigentes rojiblancos ya han sondeado a su hermana y agente, Natalia, para extender su contrato de junio de 2024, que es cuando concluye, a 2026. De hecho, la teoría que más peso ha cobrado en el club es la de una remodelación profunda de la plantilla a la orden de Simeone. Eso abrirá las puertas a pesos pesados del equipo y a muchos jugadores que no han estado a la altura de las expectativas.

Ante la tesitura que vive ahora el equipo, el Cholo ya ha marcado la hoja de ruta rojiblanca para lo que queda de temporada señalando la Copa como un objetivo prioritario. “La reacción tiene llegar con trabajo, con tranquilidad, viendo que en Europa nos generaron esta dificultad que vimos, que nos marcaron en todos los partidos y no pudimos marcar. Ahora los que nos queda es trabajar en Liga y en la Copa del Rey”. Los rojiblancos suman varias actuaciones decepcionantes en los últimos años en el trofeo copero con eliminaciones ante la Cultural Leonesa en 2020, con el modesto Cornellà en 2021 y en San Sebastián ante la Real Sociedad en enero de 2022.

Economía de guerra ante la pérdida de 30 millones de ingresos, frenazo a los fichajes en enero, remodelación de la plantilla con Simeone al mando, y la Copa se convierte en una prioridad para sumar un título esta temporada. El Atlético ya ha activado el plan de urgencia para corregir la deriva del equipo tras su eliminación de Europa.