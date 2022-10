El Campeonato de España de la clase Snipe, que ha celebrado su primera jornada hoy en aguas de la Bahía de Palma, ha empezado con dominio local. El podio provisional está ocupado por tres tripulaciones de las Islas Baleares, entre las que destaca la compuesta por Pablo Balaguer y Fonso Comas que se ha situado líder al ganar en las dos regatas completadas.

La competición se ha disputado con vientos del suroeste de entre 9 y 11 nudos de intensidad que se han mantenido bastante estables a lo largo del día, una situación que ha permitido al Comité montar el campo de regatas y dar la salida de las dos pruebas de forma muy fluida.

El estreno del nacional de Snipe ha tenido a unos protagonistas inesperados, Pablo Balaguer y Fonso Comas del Club Marítimo San Antonio de la Playa, que se han impuesto en las dos pruebas celebradas a una flota compuesta por casi medio centenar de embarcaciones.

La suya ha sido una victoria imprevista tal y como ha reconocido el propio Fonso Comas. “Estamos muy contentos porque la verdad es que no nos lo esperábamos. Las condiciones de viento de la primera prueba sí podríamos decir que son las nuestras pero, en la segunda, cuando ha subido un poco, hemos acertado en los bordos y con dos viradas nos hemos vuelto a situar delante aunque hemos sufrido bastante en el primer tercio de la primera ceñida”, ha explicado.

El regatista mallorquín ha señalado que “el conocimiento de la Bahía de Palma ayuda, pero últimamente están siendo unos días un poco raros en lo que no te puedes fiar de lo que crees que sabes. Son días difíciles y no sé hasta qué punto será significativo el factor jugar en casa”. Comas ha asegurado que intentarán defender su posición de liderato, aunque humildemente ha apuntado que “tenemos claro que nuestro objetivo es navegar sin presión porque somos conscientes que con una flota de tanto nivel este no es, a priori, nuestro sitio”.

Tras los regatistas de Can Pastilla se han clasificado Víctor Pérez y Enric Noguera (CMSAP/CVPA) gracias al segundo puesto que han conseguido en la última manga del día. El podio provisional lo completan los menorquines Damián Borrás y Sara Franceschi, del Club Marítimo de Mahón.

Damián Borrás: "Va a ser una guerra amplia y muy divertida"

Damián Borrás, campeón de Europa en 1994 y uno de los grandes regatistas de Snipe españoles de todos los tiempos ha afirmado rotundo que “la salud de la clase Snipe no tiene ningún tipo de discusión. Hace 44 años que dicen que nuestra clase está obsoleta y acabada, pero cada vez somos más y más". Sobre la flota presente en Palma, con el navegante Hugo Ramón entre sus regatistas, Damián Borrás ha señalado que “es un grupo de un nivel bastante alto y se presenta una regata muy interesante, va a ser una guerra amplia y muy divertida”.

Entre los favoritos están los canarios Samuel Beneyto y Rafael del Castillo, vigente campeones del mundo junior, que hoy han hecho un segundo en la primera prueba pero luego han pinchado en la segunda. Los representantes del Real Club Náutico de Gran Canaria, que ocupan la décimo primera plaza, deberán esperar a las próximas jornadas y a la entrada en juego del posible descarte para remontar posiciones.

Mañana se disputa la segunda jornada de este Campeonato de España de la clase Snipe. Están programadas dos pruebas más que se disputarán a partir de mediodía si las condiciones lo permiten, pues la previsión apunta a que será un día con poco viento.