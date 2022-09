Carlos Alcaraz, tras la senda de Rafa Nadal

La victoria de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos le sitúa en la senda de Rafel Nadal, ídolo del murciano desde que empezó a empuñar una raqueta. El nuevo número uno, el cuarto en la historia del tenis español tras Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero y Nadal, levantó en la madrugada del domingo en la Arthur Ashe el trofeo de campeón de su primer grande con 19 años y cuatro meses, la misma edad en la que el tenista de Manacor conquistó en Roland Garros, en 2005, el primero de sus 22 grandes, el más laureado de la historia.

Con una ambición sin límites, el tenista de El Palmar hace ya tiempo que dice que su objetivo es convertirse en el mejor tenista de todos los tiempos. Es pronto para decirlo porque su carrera no ha hecho más que empezar. Sin embargo tiene una ventaja sobre su compatriota a la hora de soñar con superar sus 22 trofeos grandes, y es que, salvo que surja una nueva generación de tenistas de nivel superior, Alcaraz no tendrá que medirse a monstruos de la talla de Federer y Djokovic. Entre el denominado ‘Big Three’ han conquistado 63 títulos de Grand Slam desde que el suizo consiguiera el primero en 2003. Son prácticamente veinte años en los que han impuesto una tiranía sin igual, dejando las migajas al resto de tenistas. La coincidencia en el tiempo de tres tenistas de esta dimensión también ha provocado que entre ellos se hayan ‘robado’ títulos. Si no se produce la misma circunstancia en la carrera de Alcaraz, sin duda tendrá el camino más despejado para intentar conseguir su objetivo de convertirse en el más grande de todos los tiempos. El técnico de la nueva sensación del tenis mundial, Juan Carlos Ferrero, dijo antes de la final en Flushing Meadows, que ve a su pupilo ganando treinta grandes, un vaticinio cuando menos temerario porque la carrera de un deportista está expuesta a múltiples circunstancias difíciles de controlar.

Alcaraz es el más joven en convertirse en el número uno del tenis mundial, con 19 años, cuatro meses y siete días

Con su victoria frente al noruego Casper Ruud, Alcaraz pasa a ser, con 19 años 4 meses y 7 días, en el más joven en proclamarse número 1 del ránking mundial, que data de 1973 cuando se instauró por primera vez, superando al australiano Lleyton Hewitt, que llegó a lo más alto con 20 años, 8 meses y 23 días en el ya lejano 2001. Nadal fue número uno por primera vez en 2008, con 22 años y dos meses.