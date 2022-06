El mallorquín Marco Asensio, jugador de la selección española y del Real Madrid, reveló este martes que tomará una decisión sobre su futuro en el club blanco cuando finalice la actual concentración con el combinado nacional, afirmando que tiene «tres posibilidades», renovar, marcharse o cumplir el año de contrato restante. Al mismo tiempo aseguró que busca «confianza y regularidad» durante «toda la temporada».

«Es algo que estoy buscando (continuidad), algo que quiero para los próximos años para mí, esa confianza y regularidad son importantes. Este año la he tenido durante un tramo en el Real Madrid, pero lo busco durante toda la temporada», contestó el extremo sobre su futuro en el club blanco, cuando le resta solo un año de contrato, hasta junio de 2023.

Asensio, de 26 años, apuntó que «es posible» tener esa continuidad en el conjunto merengue, donde esta campaña ha jugado 42 encuentros y ha sumado poco más de 2.100 minutos, perdiendo protagonismo en el último tercio de curso. «Estoy centrado en la selección, cuando acabe ya se hablarán las cosas, me queda un año de contrato y al final de la concentración hablaremos las cosas», señaló.

«Hay tres posibilidades, me queda un año y está la posibilidad de quedarme. Aún no he hablado nada con el club, me quiero centrar en la selección, a partir de esta concentración se verá lo que hago con mi futuro», insistió, preguntado sobre la renovación o su marcha del Real Madrid como las dos únicas soluciones para resolver su futuro.

El mallorquín no cree que su regularidad y continuidad en el club pueda influir en la decisión de Luis Enrique de incluirle en la lista para el Mundial de Catar de este año. «Todo puede influir, pero no sé si que Luis Enrique me llame o no tiene que ver con si tengo regularidad. Es importante lo que se hace en la selección, en el día a día, él se fijará en eso», manifestó.

«A partir de esta concentración se verá lo que hago con mi futuro»

Sobre si le molesta que se hable en los medios de comunicación de futbolistas en su misma demarcación como futuribles del Real Madrid, Asensio expresó que «los rumores forman parte del fútbol y más en el Real Madrid». «Siempre se le asocia jugadores de gran nivel, ya estoy acostumbrado. Es algo natural, cada verano suenan muchos jugadores y es algo con lo que hay que convivir», aseveró, eludiendo si ve falta de confianza en él desde el club merengue.

Finalmente, abordó los «diferentes» estilos del técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y del seleccionador nacional, Luis Enrique. «Carlo (Ancelotti) tiene mucha experiencia, es sabio, es una palabra que le define perfectamente. Luis Enrique es muy bueno, ha conseguido muchas cosas, tiene las ideas muy claras y las sabe transmitir a sus jugadores y ha dado grandes cosas a la selección», zanjó el futbolista, después de destacar el «buen rollo» dentro de la selección, donde «todos trabajan mucho para que se den los resultados».