Rafa Nadal ha empezado a perder su partido contra Novak Djokovic antes de empezar. La organización ha establecido que el duelo estrella de los cuartos de final de Roland Garros entre el mallorquín y el serbio se dispute este martes en sesión nocturna, a las 20:45 horas. Una decisión que va en contra de los intereses del tenista mallorquín, que tras superar a Auger-Aliassime el domingo no escondió sus preferencias de jugar a las tres de la tarde. El trece veces campeón en París no quiere jugar en unas condiciones que no favorecen su juego, con una humedad que convierte la pelota más lenta. “Conozco Roland Garros de día, así he jugado el torneo casi siempre. No me gustaría disputar el último partido de noche”, dijo a modo de presionar al torneo, dirigido desde este año por la extenista Amelie Mareusmo.

