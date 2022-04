Ivan Basso: «La Mallorca 312 no es competir, es compartir emociones a pedales»

¿Qué significa para usted que le hayan homenajeado con el dorsal 312 de esta edición?

Para mí es un gran honor porque los ciclistas que me han precedido con esta distinción, como pueden ser Miguel Indurain o Alberto Contador, han sido grandísimos campeones. Que esta edición se hayan decantado por homenajear a un italiano me llena de orgullo porque creo que es un reconocimiento a una de las mejores canteras del mundo.

Hace tres años participó por primera vez en esta cita cicloturista, ¿intentará mejorar el tiempo que firmó?

Para nada. Para mí es un día de compartir y disfrutar de la bicicleta. No creo que sea importante el tiempo que haga. Es una jornada en la que lo fundamental es charlar con los compañeros, hacer grupo y compartir emociones a pedales.

¿Qué le llevó a participar por primera vez en la Mallorca 312?

Recibí la invitación y me pareció una bonita forma de compartir nuestra afición. En cuanto participé me di cuenta de la gran importancia que tiene esta prueba. Me he inscrito en muchas otras carreras de estas mismas características por todo el mundo, pero considero que esta es una de las competiciones reinas en este tipo de pruebas por muchos aspectos. El recorrido, el número de participantes, la organización de la prueba… Todo hace que se trate de una jornada perfecta.

¿Había participado en alguna ocasión en una prueba de tantos kilómetros en un solo día?

Tan larga nunca. Durante mi etapa como ciclista profesional sí que corrí la Milán-San Remo. Es lo máximo que había hecho en una sola jornada, pero esa prueba son cerca de 300 kilómetros.

¿Aprovechará su estancia en Mallorca para pasar unos días?

Por desgracia no puedo, aunque tengo un buen motivo y es que tengo que irme a Italia para preparar el Giro con mi equipo (Eolo Kometa), pero regresaré a la isla en octubre, cuando acabe la temporada, para desconectar un poco del día a día.

¿Es Mallorca un paraje ideal para los ciclistas?

Por supuesto. Creo que es la isla que más ha invertido para la infraestructura y los servicios del ciclismo. Tiene un territorio perfecto para pedalear, una meteorología ideal y unas carreteras muy preparadas y seguras. Además, a todo esto hay que sumar que muchos deportistas aprovechan para venir con la familia. Según el destino que eliges, quizás los familiares no pueden hacer muchas cosas. Aquí, sin embargo, tienen playa, parajes incomparables… Mallorca reúne muchísimas cosas positivas.

Ha dicho de la 312 que es una experiencia de vida, ¿por qué?

Estar doce horas sobre una bicicleta es muy diferente a estar doce horas en un autocar. Durante el recorrido en bici vas cambiando constantemente de compañeros, compartes experiencias, ellos te animas y tú les brindas también tu apoyo. Es algo vital que se crea de la nada. Además, muchos ciclistas amateurs, que en su día seguían por la televisión a grandes campeones como Contador o Indurain pueden decir que acabaron la 312 rodando al lado de uno de ellos. Eso no te lo dan muchas pruebas y es algo que, seguro, siempre recordarán. Es algo fuera de lo ordinario y se trata de una experiencia de vida que nunca olvidarán.

Tiene ahora 44 años, ¿los kilómetros cada vez se hacen más duros a medida que aumenta la edad?

No. Al final todo depende de la velocidad. Los kilómetros en los puertos de montaña son duros si aprietas, pero lo bonito de esta prueba es que nadie aprieta por detrás. Consiste en disfrutar, simplemente.

¿Qué les pasa a los ciclistas retirados? Son incapaces de bajarse de la bici.

(Ríe). Bueno no hay una regla escrita. Cada persona es un mundo, pero sí es verdad que el ciclismo es un estilo de vida. La bici te aporta salud, felicidad y buenas sensaciones. Seguramente la clave sea también que es un deporte poco agresivo con el cuerpo. Solo es traumático si te produces una caída, pero por lo demás, es muy respetuoso con las articulaciones y eso promueve que puedas seguir rodando durante muchos años sin problemas.

Dicen de la 312 que el problema no son tanto los kilómetros, sino el quedarte solo. ¿Comparte esa idea?

Bueno, participando 8.000 personas es complicado, complicadísimo, quedarte solo. De todas formas, si alguien se ve en una situación parecida yo le daría un consejo: o que apriete un poco y se encontrará con alguien por delante o que se relaje y seguro le engancharán por detrás.

Estando en Mallorca, la pregunta es obligada, ¿qué opina de Enric Mas?

Creo que tiene una carrera diferente a la de otros jóvenes ciclistas que han tenido una explosión muy rápida. Está creciendo poco a poco y con resultados. Ahora mismo está entrando en una etapa de su carrera en la que su evolución es palpable. Ha solidificado las bases y creo que esto se va a empezar a notar en las carreras de tres semanas. Está preparado para ganar.

¿Se le ha exigido demasiado?

Si quieres llegar a ser campeón, la presión es el pan de cada día. Creo que Enric tiene planta de campeón. En su proceso de aprendizaje es evidente que ha tenido días malos y que no ha podido estar compitiendo en la cabeza de carrera siempre, pero todo eso es parte del progreso y la evolución de un ciclista. Ha llegado el momento de su madurez deportiva y me da la sensación de que puede empezar a ponerse ya cotas y metas muy elevadas.