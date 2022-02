Eloy Rojas: "El equipo ha asumido rápido la marcha de Raúl Campos y Vilela"

Eloy Rojas, (Cádiz, 1994) aspira a ganar este sábado a ElPozo en las semifinales de la Supercopa de España que se disputa «al lado» de su casa, en Jerez, para luchar por un título.

¿Esta Supercopa llega en el mejor momento posible?

Sí. Después del parón por el tema del covid hemos jugado cuatro partidos en ocho días y en todos hemos puntuado, ya que además eran partidos contra rivales importantes como Jaén, ElPozo y Barcelona. La verdad es que la victoria del otro día contra el Barça nos da un plus de energía y alegría para afrontar esta Supercopa.

Se miden en las semifinales a ElPozo, un rival al que conocen de sobra. ¿Qué partido espera?

Será similar al de la Liga, con los dos equipos luchando cada balón, como demostramos el otro día en el Palacio. Vamos a tener nuestras oportunidades y hay que meterla porque es lo que decide estos partidos tan importantes.

Dice José Tirado que el Palma Futsal está diseñado para llegar a finales.

Nosotros pensamos primero en el partido del sábado contra ElPozo, tenemos muchas ganas de que llegue este fin de semana y, además, llegamos estando en un buen momento en nuestro estado anímico. Estamos ansiosos por viajar, entrenar allí y, claro, tratar de traernos la Supercopa de España para Palma.

¿Qué ha cambiado para que ahora hayan mejorado su rendimiento tras un inicio tan irregular?

Durante la temporada hemos tenido muchos inconvenientes por las lesiones. Ha habido partidos que estábamos con cinco o seis jugadores y después, con el tema de las internacionalidades, hay veces que hemos estado entrenando con tres o cuatro jugadores. Y, cuando nos hemos recuperado, todos lo hemos notado. Si no recuerdo mal, el partido contra el Jaén lo jugamos todos juntos por primera vez después de la pretemporada porque antes siempre faltaba alguien. Y si todos damos el cien o doscientos por cien, el equipo lo nota mucho. Es lo que hemos estado demostrando estos días.

¿La irregularidad solo se puede achacar al número de bajas o había algo más?

Es que no es un tema de achacar, es que es un gran inconveniente no poder contar con todos los jugadores por el tema de las lesiones o las internacionalidades. Marlon, por ejemplo, vino de la Copa América y llegó un día antes de jugar, o Nunes e Higor tuvieron lesiones importantes y se nota si no están en pista.

Raúl Campos, al Manzanares, y Vilela, al Tyumen ruso, han abandonado el Palma cuando eran jugadores con peso en el equipo.

Han sido dos bajas muy importantes, pero tenemos una plantilla amplia y cada uno debe coger el rol que tiene y, si antes daba el cien por cien, ahora debe dar el ciento ochenta por cien para que vaya adelante. Y esto es lo que el equipo ha asumido rápido y estamos demostrando.

Ustedes ya pueden ganar ahora un título. ¿Se vive diferente?

Sí, claro. Es una competición importante y yo, que llevo muchos años aquí, he vivido que siempre nos hemos quedado a las puertas. Es bonito que sea este fin de semanas de carnavales en Cádiz. ¿Por qué no luchar por ganar la Supercopa?

Y cerca de casa para usted.

Cerca no, al lado. Está a diez minutos de mi casa y será muy bonito y especial porque será la primera vez que juegue tan cerca de casa.

¿Irán muchos familiares y amigos a apoyarle?

Habrá que pillar un microbús porque son cincuenta o sesenta personas las que vienen, por lo que es muy especial. Y el pabellón me lo conozco de sobra. Esperemos ganarle a ElPozo el sábado y jugar la final el domingo.

Su cesión al Zaragoza la pasada temporada le ha sentado bien.

Siempre digo la verdad y mi decisión fue complicada, fue por mi parte y no del club y lo necesitaba para resetear la mente. Aquí no contaba con los minutos que necesitaba en ese momento. Mi decisión fue dura porque me fui a Zaragoza, que no es un club top, por decirlo de alguna manera, y me salió bien la jugada. Hice una buena temporada e intenté resetear la mente y venir como un jugador nuevo y es lo que creo que estoy demostrando. He venido con más madurez y esperemos que siga así hasta el final de temporada.

Es inevitable acordarse de Miquel Jaume cuando llega un momento así.

Pues sí. Antes lo hablaba con Carlos Barrón, que llevamos muchos años aquí y para Miquel Jaume el Palma Futsal era su vida, no tengo palabras de agradecimiento hacia él y qué mejor que intentar ganar para brindárselo.

¿La Copa de España queda lejos?

No quiero ni mencionarla. Ahora tenemos por delante la Supercopa de España, que es bonita.