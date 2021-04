Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga, reconoció que está "triste y decepcionado" por todos los acontecimientos que se han sucedido desde el anuncio de la nueva competición y lamentó la "agresividad, amenazas e insultos" que han recibido doce clubes que tenían intención de "salvar el fútbol". "Llevamos muchos años trabajando en un proyecto que no he sabido explicar. Estoy triste y decepcionado. Era fácil de entender, la Liga es intocable, hay que sacar dinero del partido entre semana. El formato de la Champions está obsoleto y solo tiene interés a partir de los cuartos", aseguró en El Larguero de la Cadena SER.

Florentino Pérez explicó que el proyecto de la Superliga queda en "stand-by", que Juventus y Milan "no se han ido" y el Barcelona está "reflexionando". El presidente lamentó la agresividad que ha provocado el anuncio de la nueva competición. "Nunca he visto una agresividad más grande del presidente de la UEFA y algunos presidentes de las ligas, de forma orquestada. Nos ha sorprendido a todos. Tras dar la noticia pedimos ver al presidente y ni nos ha contestado. Nunca he visto esa agresividad, amenazas, insultos como si hubiéramos matado el fútbol. Hemos trabajado en ayudar a salvar el fútbol".