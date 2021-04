Orsai | A tocar la DH Juvenil

Aquest dissabte l’equip juvenil d’Àlex Casas s’enfrontava al Portmany. Abans del partit crèiem que d’aquí a final de temporada tots els partits serien importants per aconseguir l’objectiu de la Divisió d’Honor que fa tants d’anys que se’ns resisteix. És per això que el cos tècnic ens va demanar el suport a les penyes i, tot i el mal temps i l’horari, un bon grup d’aficionats ens vàrem acostar a Son Malferit per encoratjar els nostres jugadors.

Aquest equip ens té el cor conquerit. Representen allò que sempre ens ha agradat, als «balearicos»: Un grup de jugadors que des de petits han defensat la camiseta blanc-i-blava i que disposen de dues virtuts fonamentals: la seva vinculació al club i que juguen de memòria. Hem seguit la seva trajectòria durant tota la temporada i, definitivament, ens agrada.

El Portmany, llavor, quedava endarrere. I unes hores més tard sabérem que el Manacor havia perdut el seu partit. Això vol dir que la propera setmana, simplement repetint el mateix resultat que el Manacor, ja serem nou equip a la Divisió d’Honor. Això sí, sabent que som l’Atlètic Balears i res ens resulta fàcil. El que tenim ben segur és que l’esperit dels aficionats blanc-i-blaus serà allà, perquè, com deia Immaculate Fools a Got me by the heart, «ens teniu pel cor» (el cor blanc-i-blau).

Pel que fa a l’equip de Xavi Calm manté la dinàmica de millora que havia iniciat en les darreres jornades. El partit contra el Villanovense va ser molt seriós, molt equilibrat i va acabar amb una victòria que ens col·loca en una bona posició per ser el proper any a la Primera Divisió de la RFEF. Quan ara veim com juga l’Atlètic Balears tots ens lamentam que aquest any la temporada regular hagi estat tan curta. I és que començam a veure que aquest equip cada vegada en vol més i encara li queda molt per arribar al seu sostre. Per ventura seria un bon moment per començar a pensar en l’any qui ve. Una llàstima que l’equip femení no pogués treure un resultat positiu del seu partit contra el Pardinyes perquè hauria estat la culminació d’una jornada blanc-i- blava immaculada.