Patri Guijarro y Mariona Caldentey alzan la primera Supercopa de España femenina

El Barcelona, con las mallorquinas Patri Guijarro y ariona Caldentey en su once titular, ha logrado en el Helmántico de Salamanca el título de Supercopa femenina de fútbol al arrollar este domingo a la Real Sociedad (1-10) en un partido que dominó de principio a fin, con un juego brillante, en el que destacó todo el conjunto culé y que sirvió para lograr una victoria contundente en el estreno de esta competición en España.



Enfrente, la Real Sociedad apenas inquietó al Barcelona, salvo en jugadas esporádicas de Nahikari. Sus jugadoras estuvieron atenazas, con una defensa demasiado endeble, un resultado que fue maquillado por el único gol donostiarra, en el minuto 62, obra de Manu.





?? SUPERCAMPIONES D'ESPANYA!!! ??

FORÇA BARÇA ???? pic.twitter.com/87PZ7J5Zyf — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) February 9, 2020

Ficha técnica

El, marcando grandes diferencias con el juego desarrollado por la Real Sociedad, que no ha sido el equipo que acostumbra, que ni ha podido ni ha logrado hacer su juego, ni en ataque, ni mucho menos en defensa., el Barcelona pareció lo que fue, un ciclón, sin que las catalanas dieran ni un minuto de respiro a las donostiarras, con un juego bien desplegado por las bandas, y con pases medidos y peligrosos. Así llegó el primer gol, y el segundo, y el primer disparo al poste, y todo ello en los primeros 12 minutos.El, que remató un gran pase de Alexia Putellas, mientras que el segundo lo logró la propia Putellas., dominando el juego, sin dar demasiadas opciones a la Real Sociedad, que lo intentaba cada vez que podía en los pies de Nahikari, con su típica velocidad y técnica., tras unos minutos en los que el Barcelona no se dejó sorprender, con una gran Caldentey, que dirigía el peligro de su equipo.Así, en el minuto 32 metió el tercer gol, y segundo de su cuenta, Marta Torrejón; dos minutos después lo logró la nigeriana Oshoala; en el minuto 36 hizo el quinto Hansen y a dos minutos para la finalización de la primera parte Alexia consiguió su segundo gol y el sexto del Barcelona., pero, además, las donostiarras fallaron en uno de los aspectos que siempre le han caracterizado, una defensa férrea y sin dar demasiados espacios al equipo contrario.en este caso de Oshoala que, en el minuto 50, llevó a la perfección un contraataque del Barcelona y logró el séptimo, y en el 55 con un nuevo gol, el tercero, de Marta Torrejón.En el minuto 62, tras la salida del campo de Nahikari,por su medio del campo que remató Manu.Este gol tuvo un efecto en el conjunto entrenado por Gonzalo Arconada, queaunque la solidez en la defensa y el juego del medio del campo del Barcelona impidió un acercamiento en el marcador.Aun así,, la máxima goleada que consigue el Barcelona, y, a partir de ese momento, el partido se acabó, apenas ocurrió nada más.Quiñones; Iraia, Etxezarreta, Lucía, Mendoza, Bárbara (min.22, Eizagirre), Tejada, Itxaso (min. 45, Maddi), Marta Cardona, Nahikari (min. 60, Manu) y Leire Baños.Paños; Torrejón, Pereira, Mapi León, Leila Ouahabi (min 26. Crnogorgevic); Patri Guijarro (min. 55, Losada), Alexia Putellas, Martens, Hansen (min. 55, Andújar), Oshoala y Mariona Caldentey (min. 55, Bonmati).0-1, min. 4, Marta Torrejón; 0-2, min. 6, Alexia; 0-3, min. 32, Marta Torrejón; 0-4, min. 34, Oshoala; 0-5, min. 36, Hansen; 0-6, min. 43, Alexia; 0-7, min. 50, Oshoala; 0-8, min. 55, Marta Torrejón; 1-8, min. 62, Manu; 1-9, min. 75, Andújar; 1-10, min. 78, Marta Torrejón.: Marta Huerta de Aza (comité tinerfeño). Amonestó a Iaria (min. 80), por la Real Sociedad.: Final de la Supercopa femenina disputada en el estadio Helmántico de Salamanca, ante 9.217 personas. En el partido estuvieron presentes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro de Cultura y Deportes, Juan Manuel González Uribes. El saque de honor lo hizo Ana Caamaño, una niña de Salamanca que lucha contra un cáncer. Tras el pitido inicial, las 22 jugadoras estuvieron paradas 30 segundos como medida de protesta por no haberse firmado el convenio colectivo del fútbol femenino