Mandiola: "Soy un poco escéptico con jugadores lesionados como Samuel"

El técnico del Atlético Baleares Manix Mandiola insistió ayer en la idea de que el equipo necesita aumentar su fondo de armario para llegar con plenas garantías a final de temporada, para evitar "errores" como los que sucedieron en el playoff de ascenso el curso anterior. "El año pasado nos mató no tener banquillo. En tres eliminatorias igualamos en dos a nivel de goles y en otro ganamos y jugamos hasta julio, pero no subimos. Hay que aprender de los errores de la historia reciente", destacó.

Sobre la idea de conceder la baja a Canario, lesionado de larga duración, y así poder liberar un puesto en la plantilla, Mandiola dejó claro que lo que quiere es "rendimiento inmediato". "Con Canario no he hablado. El fútbol necesita rendimiento inmediato, no hablar para dentro de un mes. Soy escéptico con los jugadores lesionados como Samuel. Doy opinión en un foro donde toca", indicó.

El de Eibar, haciendo gala de su habitual franqueza a la hora de hablar, no ocultó que altas y bajas en la plantilla se deciden entre él, Messow –director deportivo–, y el presidente Ingo Volckmann. "Sobre altas y bajas nosotros hablamos tanto para fichar o dar bajas con el presidente y Patrick. Lo hablamos entre nosotros, doy mi opinión y el club decide", señaló.

Respecto a su rival de mañana, Mandiola recela del filial canario. "Es un partido contra un filial imprevisible, que si tiene un día bueno te la lía, como hizo el Espanyol al Andorra. Estamos bien y sea filial o no, son equipos de la misma categoría y el problema sería no hacer bien lo nuestro, pero creo que competiremos bien", destacó.

"Lo importante es jugar bien. Tenemos 45 puntos en 20 jornadas, diez más que la temporada pasada a estas alturas, cuando acabamos sacando ocho más el golaverage al Hércules. Los números son buenos y ganaremos o perderemos partidos, pero si seguimos con esta media... ni tan mal", añadió.

El técnico blanquiazul confirmó las bajas de Rovirola, Ferrone y Jorge Ortiz por lesiones de distinta gravedad. "Rovirola tiene una pequeña rotura mínima en el gemelo y como no es el último partido no arriesgará. Luca y Jorge estarán en principio para la semana que viene", concluyó.