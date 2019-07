El B the Travel Brand Mallorca que quiere subir a la ACB

Caer en la final por el ascenso no fue del agrado y el B the Travel Brand Mallorca -nueva denominación del Iberojet- está trabajando este verano con el recuerdo de la derrota en la 'Final Four' de Bilbao en la retina para cambiar la historia la próxima temporada. El club mallorquín está confeccionando una nueva plantilla basada en la renovación de un bloque de jugadores de la campaña pasada y firmando a grandes nombres para crear de nuevo un gran equipo capaz de todo.

El B the Travel Brand Mallorca ha asegurado la dirección de juego en las mismas manos. El base Erik Quintela fue el primero en renovar. Su carácter luchador en la defensa y su aportación en el ataque durante la temporada le han hecho merecedor de ganarse la renovación en el equipo, que contará de nuevo con un jugador con estas características. Además, Álex Hernández, el base titular, también ha apostado por continuar en el equipo tras llegar a un acuerdo con el club para hacer valer su opción de un año más de contrato. Hernández, que acabó la temporada a su mejor nivel en todo el curso, ha sido el reflejo de las buenas sensaciones del conjunto con su juego.

La posición de escolta seguirá contando con el capitán Carles Bivià. El valenciano demuestra temporada tras temporada que mantiene su buen nivel y su talento, a pesar de las lesiones que le persiguen durante el curso. Bivià está a la espera de la llegada de un efectivo más para saber con quién compartirá posición. Asimismo, también está por ver qué sucederá con el joven Biel Serra del filial. El jugador de Artà podría dar el paso de jugar únicamente para el LEB Oro o salir cedido a un equipo de LEB Plata.

Para cerrar el juego exterior, el club mantiene su relación con el alero mallorquín como jugador representante del baloncesto de la isla. Joan Tomàs cumplirá su tercera temporada en el club siendo una pieza de gran valor, ya que puede alternar la posición de alero con la de ala-pívot gracias a su estatura.

La novedad en la posición de alero ha llegado con el fichaje estrella de Thomas Bropleh. El exjugador del Real Betis ha apostado por el proyecto mallorquín tras realizar una gran temporada en la competición y coronarse como MVP de la Copa Princesa. Bropleh aportará calidad en ambas partes de la pista gracias a su físico, sus porcentajes de tiro y su entrega en defensa. El alero ha promediado más de diez puntos y tres rebotes por partido.

Por otra parte, el ala-pívot Boris Barac, que llegó a finales de febrero, ha renovado con el equipo. El jugador croata ha conquistado a los aficionados mallorquines con su inteligencia, su tiro exterior y por ser un muro infranqueable en defensa. Barac compartirá posición con el recién incorporado Alexander Lindqvist. El ala-pívot sueco llega para ser un jugador que permita abrir el campo gracias a su porcentaje de tiro desde el triple, que oscila en el 40 por cierto de acierto, una seria amenaza.

En la posición de pívot, el B de Travel Brand Mallorca se ha reforzado con dos grandes piezas de nivel. El ex del Betis Matt Stainbrook aportará talento en la pintura gracias a su juego de pies que lo acompaña con su buena mano desde media distancia. El pívot norteamericano reúne buenas capacidades para anotar, rebotear y asistir como las de Fran Guerra. Esta temporada, Stainbrook ha promediado 8'1 asistencias, 4'7 rebotes y 1'6 asistencias.

Y el ex del Fuenlabrada de ACB Chema González, que ha sido un fichaje sorpresa, es un jugador físico que se vacía en la pista a base de esfuerzo. El pívot español es un excelente reboteador gracias a su trabajo consistente bajo los aros y una pieza perfecta para proteger la canasta con su defensa. Un luchador en la pintura que viene para mejorar las prestaciones de Raven Barber.

Una plantilla que, a falta de que se cierre, está haciendo temer a sus rivales de la LEB Oro porque a priori es superior a la plantilla del año pasado. Queda por ver los equipos que formarán los rivales para plantar cara a un B the Travel Brand Mallorca que va a por todo, tanto en el mercado de fichajes como en la competición.



La Federación de Castilla y León premia al técnico como Mejor Entrenador



El entrenadordel B the Travel Brand Mallorca Félix Alonso ha recibido el premio de Mejor Entrenador de la temporada por parte de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. El galardón reconoce el gran trabajo del técnico leonés del conjunto mallorquín, que ha estado a punto de lograr el ascenso a la ACB. En la gala de la Federación también fue premiado el segoviano Porfirio Fisac, entrenador del Zaragoza y de la selección de Senegal.