Manu Herrera: "El resto de rivales no nos quieren a nosotros"

El Atlético Baleares prepara sin descanso los play-off de ascenso a Segunda División. Antes de hacer frente a la promoción de ascenso, los de Manix Mandiola afrontan este sábado, a las 19 horas, la última jornada de la competición regular. Un partido en el Rico Pérez de Alicante donde el técnico de Eibar aprovechará para dar descanso a sus jugadores titulares y dar entrada a los menos habituales. Una de esas posibilidades es Manu Herrera, aterrizado en la isla el pasado mercado invernal.

"Si tengo la oportunidad de jugar será especial. Jugar en Alicante, ante el Hércules, es importante. Tengo ganas porque desde que llegué no he tenido la opción de entrar, ya que el equipo ha rendido siempre a un nivel altísimo, de ahí que seamos campeones merecidamente", ha señalado el portero del conjunto blanquiazul.

Se espera un partido descafeinado, donde el Atlético Baleares ya ha consolidado la primera plaza y su rival, el Hércules, tiene asegurada la segunda posición: "Los jugadores que han jugado lo han hecho muy bien y hay que dejar el listón, como mínimo, igual que ellos. Parece un tópico, no te juegas nada, pero para mí es importante porque vuelvo a competir desde hace mucho tiempo sabiendo que personalmente me juego bastante, aunque siempre desde la tranquilidad de que el equipo ha hecho ya los deberes".

La competencia en la portería balearica se ha saldado con la titularidad indiscutible de Carl Klaus bajo los tres palos, un hecho que Manu Herrera ha aceptado con deportividad. "Las expectativas eran otras al venir aquí, pero el equipo ha rendido a un nivel altísimo y es una maravilla venir a entrenar con este vestuario. Hay ambiente de competitividad, de disfrutar el día a día, eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Lo difícil es hacer partícipe a todo el mundo en un equipo, pero aquí todos nos sentimos partícipes de las victorias", ha señalado.

Sobre sus pretensiones de cara a los play-off, Herrera lo tiene claro: "Me da igual el play-off, si la ida es en casa o no. Tampoco nos debe importar el rival, son primeros por méritos propios y máximo respeto. También creo que el resto de rivales no nos quieren a nosotros".