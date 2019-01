Lluís Mas se estrena en competición con el Movistar en Australia

A primera hora de mañana, domingo, sobre las 07:15 horas en España, el mallorquín Lluís Mas debutará en competición como ciclista de la categoría UCI World Tour, en Australia, con el maillot de su nuevo equipo, el Movistar.

Un debut que coincide con la primera carrera de la temporada del conjunto navarro y del calendario mundial, con motivo del Criterium People's Choice Classic, que se disputará sobre el circuito urbano de Bartels Road, en la ciudad de Adelaida. Una rápida prueba que presenta un recorrido de apenas 51 kilómetros y en la que se anuncia al triple campeón mundial Peter Sagan, del equipo alemán Bora-Hansgrohe, como candidato a la victoria.

Una competición de street circuit que ejercera de prólogo del Tour Down Under 2019, primera gran prueba del calendario de la principal categoría del ciclismo mundial. Tanto en el People's Choice Classic como en el Tour Down Under, Lluís Mas lucirá el mismo dorsal, el número 134.

El Tour Down Under presenta en esta ocasión seis etapas y se disputará desde el martes, 15 de enero, hasta el domingo, día 20. Jornada clave para el desenlace de la prueba, ya que es la única que presenta un final en alto, en la cima de Willunga Hill, tras una etapa de 151.5 kilómetros.

La prueba australiana contará con Richie Porte en su debut con el Trek, con Pozzovivo, del Bahrain, o Michael Woods, del Education First, como teóricos rivales para ganar en la general.