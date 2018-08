Álvaro Martín: "Somos una potencia mundial en marcha y eso hay que mantenerlo"

Álvaro Martín, nuevo campeón de Europa de los 20 kilómetros marcha, dijo tras su triunfo en Berlín que se había mostrado que España es una potencia mundial en marcha y que es una tradición que hay que mantener.



"Nosotros somos una potencia mundial, vamos a intentar mantenerlo, por detrás viene gente buena y en forma. Hay que intentar mantener esa tradición", dijo a EFE poco después de cruzar la meta.





"Me tocó a mí ahora ser campeón de Europa, hace cuatro años vi a un compañero mío ser campeón de Europa (Miguel Ángel López) y espero que dentro de cuatro años, si no soy yo el que gano, sea otro español y yo pueda verlo", añadió.



Martín se declaró además contento de haber podido hacer la carrera que había querido y que lo ha llevado a su primer título absoluto.



"Estoy muy contento porque he hecho mi carrera y ha salido bastante bien y estoy muy contento porque ha sido mi primer título absoluto", explicó.



La carrera, según Martín, fue muy dura porque estuvo muy abierta durante mucho tiempo y tenía a su lado a rivales peligrosos.



En los últimos metros, cuando el oro ya estaba bastante claro, se dedicó a disfrutar.



"Es como un estudiante que tiene muy bien preparado el examen, llega el día del examen y sabe que es un examen largo y duro pero se sabe las preguntas y se sabe las respuestas y entonces disfruta", dijo.

"He disfrutado como nunca"

La nueva campeona de Europa de los 20 kilómetros marcha, la granadina María Pérez, confesó tras cruzar la meta de Berlín en primera posición que había disfrutado como nunca, sobre todo en los últimos cien metros de la carrera, aunque tal vez no todo lo que se debe disfrutar un momento así.



"He disfrutado como nunca, sobre en los últimos cien metros. Aunque tal vez no lo he disfrutado del todo como lo tenía que disfrutar", dijo.





"En los últimos metros te pasan mil cosas y a la vez nada por la cabeza, vienes pensando en llegar, en que no te echen la roja y en disfrutar", explicó.



Pérez cruzó la meta unos minutos después de que su compatriota Álvaro Martín se coronará campeón en la misma distancia entre los hombres.



"Lo vi llegar, cuando llegó yo estaba pasando la contrameta", explicó.



"La Federación no puede tener queja alguna con la marcha. Estamos haciendo un buen trabajo, tenemos un buen sector y sobre todo tenemos muy buenos entrenadores", consideró ante el hecho de que de las siete medallas conquistadas por España en los Europeos de Berlín cuatro hayan sido de marcha.



El comienzo de la carrera en la que se impuso Pérez tuvo que aplazarse en cerca de dos horas, debido a un posible escape de gas durante el trayecto y ella gestionó la espera manteniendo la tranquilidad y oyendo música.



"Estaba muy tranquila, quería descansar, quería calentar, no sabía como calentar luego, nunca me había pasado. Lo importante es que no sabíamos lo que pasaba, nos decían cinco minutos, cinco minutos más hasta que al fin nos dieron una explicación", dijo.



"He sabido gestionar esos nervios oyendo música y calentando con auriculares", agregó.

"Estamos muy contentos"

Y por supuesto, te contamos quién es Diego García-Carrera @DiegoGCarrera, el nuevo subcampeón de Europa de 20km marcha#TheMomentBERLIN2018 pic.twitter.com/hylzOfhg4z — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) 11 de agosto de 2018

, dijo que la medalla de plata le sabe a "una alegría muy grande, la de conseguir un objetivo muy importante como es la primera medalla absoluta"."Qué te voy a decir, estamos muy contentos", dijo García poco después de la carrera."Hoy nos hemos salido", agregó ante los éxitos españoles."Es para estar muy contento porque hay muchísimo trabajo detrás y es un día para celebrar", agregó.Con respecto a la carrera de hoy, García dijo que había sido una carrera "un poco incómoda" porque estaba todos los atletas muy juntos."Eso es muy peligroso para los que creo que tenemos un puntito más, porquedijo.