El Kanka: «Me gusta currarme las letras de las canciones»

Está estos días desempolvando sus primeros discos. Exigencias de la gira que se ha «inventado», confiesa El Kanka. «No he visto nada parecido, tal vez porque es una locura», destaca el cantautor malagueño sobre el espectáculo que ofrecerá el próximo sábado, día 9, en el Trui Teatre. «Es un poco particular, un concierto a la carta donde el público elige las canciones» y él pone guitarra y voz.

«Antes de comenzar habrá unos tarjetones customizados para que los asistentes escriban un tema que quieran que cante y los depositarán en una urna que después sacaré al escenario». El artífice de Cosas de los vivientes (su último trabajo) tiene cuatro discos más, lo que ronda el medio centenar de canciones creadas en sus dos décadas de trayectoria en la música.

Y está rescatando los primeros álbumes del baúl de los recuerdos porque no quiere tener otro lapsus sobre las tablas. «Me pasó hace poco, que arranqué con un tema muy antiguo y de pronto me quedé en blanco con la letra. Lo compuse con 26 años y nunca lo canto, pero el público empezó a ayudarme y surgió una energía muy bonita».

Es lo que más le atrae de este nuevo formato, «el diálogo y la cercanía con los espectadores, porque son parte del concierto». Le divierte desconocer qué saldrá de la urna cuando va extrayendo las tarjetas en directo para saber qué interpretar y, pese a que el factor sorpresa está ahí, no lo ve «tan difícil» como un espectáculo de improvisación.

«Me gustan mucho y tengo colegas que hacen eso, como Dani Rovira, aunque la diferencia es que yo tengo una base más estable, los temas que he compuesto y me sé, excepto esa anécdota y alguna otra cosa espontánea que pueda surgir en el espectáculo», compara.

‘Cosas de los vivientes’

Cuando finalice esta original gira, el cantautor Juan Gómez Canca (Málaga, 1982) retomará la de su último disco, en el que vuelve a abordar temas cotidianos con los que uno puede sentirse representado. «Un muerto no siente ni le duele la barriga ni sufre desamor o gripe, tampoco come hamburguesas o escucha música», pero «los vivos sí».

«Por suerte o por desgracia, sufrimos, disfrutamos y vemos la tele. Así que nada, esto es una colección de cosas que nos pasan a los vivos, de experiencias y reflexiones». «En algunas canciones me muestro tal como soy y en otras como quiero ser; tratan de la amistad, la nostalgia, la muerte, el amor, los proyectos de futuro y las sombras del pasado, me burlo de los ‘opinólogos’ y, a veces, tan solo dejo fluir el verbo», dice en la promoción del álbum.

Y habla de la producción, donde opta por «un sonido muy crudo y orgánico, con arreglos compuestos a la antigua usanza durante los ensayos con los músicos (Pedro Campos, José Benítez, Juan Rubio ‘Manin’, Álvaro Ruiz y Carlos Manzanares ‘Avatar’, también en calidad de productor) montando los temas desde cero», según explica sobre esta elección en una época de tecnología y comunicación de otro tipo. «Cada vez se procede menos de esta guisa, aunque a mí me apetecía mucho, y ha sido un proceso hermoso», concluye en referencia al trabajo grupal.

Los álbumes que le preceden son El arte de saltar, De pana y rubí, El día de suerte de Juan Gómez y el primero, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, además de los tres temas de CanEpé. Todos tienen en común su «necesidad de contar historias cotidianas y hacer canciones lo más bonitas posible», en palabras de quien ganó un certamen en sus inicios al mejor cantautor de España. «Durante aquella época no tenía ni disco ni nada, por lo que me presenté al concurso para probar, aunque no me tomo muy en serio estas etiquetas circunstanciales», dice modestamente.

El Kanka en una imagen promocional / A. Nart

Forma y contenido

Otra etiqueta para El Kanka por parte de los expertos musicales es que sus letras son muy detallistas y cuidadosas. En este caso, Juan Gómez Canca asiente. «Me gusta currármelas». «Soy más músico que letrista porque lo estudié, pero siempre me ha encantado escribir, por lo que cuando me pongo a componer, mi intención es poder decir algo interesante, desde una reflexión filosófica, algo que me parezca importante, un retazo de sabiduría popular, un juego de palabras o una cosa divertida sin más», enumera.

De hecho, cree que el público le sigue más por lo que cuenta que por cómo canta. «Por supuesto, afino y la parte musical está en su sitio, pero seguro que vienen a verme por las letras debido a la carencia generalizada de contenido que hay actualmente», afirma.

En cuanto a la forma, llama la atención la variedad de estilos que utiliza. Ritmos flamencos, brit-pop, andinos, pasodobles, chacareras y un largo etcétera que surgen «de forma intuitiva, sin elegir deliberadamente un estilo u otro. Tengo cierta versatilidad y cuando se me ocurre una historia, me la imagino espontáneamente en un patrón u otro», concluye el compositor de canciones como Autorretrato, Youtuber, entre las más recientes, Qué bello es vivir y Sí que puedes, que tal vez suenen en el concierto a la carta.