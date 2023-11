La prèvia | Un 8, un Jazz, Barroc i Bach

Podem començar el cap de setmana matinant i, prop de les vuit i mitja, des de dins la Seu, contemplar l’efecte cromàtic del Vuit que no és altra cosa que un Infinit en vertical, com la llum, com l’essència de la catedral, que són coses també infinites.

Després podem anar a Alaró, ja que sobre les 11.30h en Miquel Bennàssar oferirà el setmanal concert d’orgue a l’església de Sant Bartomeu, en el qual sonarà, entre d’altres, música de Bach, naturalment. Una mica més tard (12h) l’hotel Saratoga de Palma acollirà una classe magistral de jazz amb Zenet, un artista que hores més tard actuarà en el teatre Trui (21h) dins el marc del Festival Jazz Voyeur i en una sessió en la qual també hi participarà el quartet de Pedro Rosa. També l’horabaixa i a Sant Felip Neri de Palma (20h), el pianista Rafael González Paz interpretarà el Carnaval i Kreisleriana de Schumann. Mitja hora més tard i a la Parròquia de Sant Bartomeu de Sóller, l’Ensemble Tramuntana interpretarà amb instruments originals, un programa de trio sonates amb composicions de Joan Baptista Plà i Josep Plà, Händel, Telemann, Vivaldi i Porpora. El programa es titula Un passeig pel barroc, ja que el públic viatjarà amb l’oïda a diferents països europeus durant l’època barroca. A la Fundació A.C.A. de Búger segueixen els Encontres de compositors. Avui amb Kathleen Balfe, violoncel i electrònica, a les 19h a la Sala del Piano, amb obres electroacústiques i poemes recitats d’Anna Bofill Reyes Oteo i Maria del Carmen Asenjo-Marrodán. El Teatre de Santanyí ens proposa per avui (19.30h), el projecte Delfika’s Dance amb Irina Cotseli (veui teclat) i Christian Hoel Skjonhaug (contrabaix, veu i teclats). Per cert, el mateix espai presenta demà horabaixa (18h) el musical La bella i la bèstia. Seguim recomanant activitats musicals per a demà diumenge: a Bunyola i en el teatre Rafel Ramis (18.30h), el Cor de dones de la UIB oferiran un concert titulat Scala Aretina, seguint el nom de la famosa Missa que va escriure Francesc Valls en el segle XVIII. I a Felanitx tenim la Setmana de Música que fins dia 10 de desembre omplirà diferents espais de la ciutat de bons espectacles musicals, com el que avui ens proposa el grup Voicello, Cartes de Bach. Una sessió que pretén explicar les relacions del compositor amb les seves dues esposes a través de la música. Interessant. La cita és a les 19h en el convent de Sant Agustí.