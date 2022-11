Dora Postigo, cantante y actriz: "Me pienso muy punky, pero soy un trozo de pan"

Tenía 12 años cuando falleció su madre, Bimba Bosé, modelo y voz de The Cabriolets. Dora Postigo (Madrid, 2004) creció lejos de los focos de la dinastía Bosé-Dominguín, cimentando su talento musical junto a su padre, Diego Postigo, hasta lanzar en 2019 su primer sencillo, 'Saving star' –dos millones de visualizaciones en Spotify–. Ahora protagoniza portadas y 'Rainbow', la versión 'queer' del Mago de Oz de Paco León.

Paco León asegura que la escogió a usted porque buscaba a una Marisol 2.0.

[Ríe] "Porque la niña canta, porque la niña baila", bromeaba Paco, aludiendo a 'Bienvenido Mr. Marshall' de Berlanga. He descubierto el cine y me he enamorado por completo, pero la música es mi pasión. Estoy en el momento de encontrarme a mí misma.

¿Por los 18 años?

Porque ya estoy en la vida real y no en el 'fucking' instituto. Dispongo de un tiempo que nunca antes había tenido.

¿Qué tal estudiante ha sido?

Estoy bastante orgullosa. He hecho bachillerato de artes escénicas y obtuve bastantes buenas notas. Saqué un 10 en psicología.

Venga, un autoanálisis.

Mi psicóloga me decía: "¡Dora, estás casada con la música!". Y me lo digo a mí misma bastante.

"Vivía encerrada en mi propio mundo, pero este año he salido a explorar"

¿La música ha sido su protección?

Yo vivía encerrada en mi propio mundo, tanto en el contexto social como en el amoroso, pero este año he salido a explorar.

Dora la exploradora.

Trato de hacerme un lugar en este mundo tan curioso. Imagino que eso responde a la edad que tengo. Soy una persona muy extrema –de todo o nada–, y debo romper la coraza poco a poco.

En 'Rainbow' alguien pregunta: "¿Es una niña o una mujer?"

Siempre me he sentido mucho más mayor de lo que era, seguramente por lo que me ha tocado vivir. Dicen que soy muy madura, pero eso no quita que siga siendo una niña. ¡Hay tantas cosas que no he experimentado!

Escuchando letras como la de su bolero 'Ojos de serpiente', nadie lo diría.

Voy a ciegas, guiándome por la intuición. Simplemente hago lo que siento.

Era pequeña y ya se le notaba alma.

No sabría decir el porqué. Todo lo que hace el artista tiene que ver con su entorno. Diría que escribo y vivo desde el corazón. Aunque también me como mucho la cabeza.

"Me gusta revelarme, llevar la contraria, tocar los cojones, probar los límites"

En la película empieza naíf y acaba poderosa. ¿La real dónde está?

Me gusta revelarme, llevar la contraria, tocar los cojones, probar los límites. Me pienso muy 'punky' –por la música que escucho, por cómo me visto–, pero soy un trozo de pan.

¿Eso le ha venido de serie?

Soy una persona muy transparente, eso para empezar. No puedo hacer nada que no me parezca bien.

¿A quién se lo debe?

Si no me lo debiera a mí misma, sería un poco triste, ¿no? Mi padre me ha enseñado mucho, mucho, sí; ha allanado el camino a mi pasión. Pero igual la deuda la tengo conmigo misma porque quiero llegar a ciertas metas.

¿Sabe adónde va?

Estoy en modo esponja. No quiero utilizar la palabra 'culturizarme', pero viene a ser eso. Absorber el máximo de música, libros, cine, porque eso se traduce en mi trabajo. Cuando me siento un poco perdida es guay ver lo que hacían (o hacen) otros. Soy supercuriosa, todo el día estoy probando cosas. Eso me parece lo más importante del mundo.

"Prefiero no hablar del legado familiar"

Eso está bien.

Tengo ganas de hacer un disco, pero con la calma. Soy bastante reservada –de las que le cuentan cosas a sus amigos y poco más–, pero cuando saco un tema, me siento como si acabara de parir, ¿sabe?

"Cuando saco un tema, me siento como si acabara de parir"

Vergonzosa no es. Posa en las portadas como si lo hubiera hecho siempre.

Vergonzosa no soy un pelo. Me encanta posar y me encanta hablar, cuando me siento cómoda.

¿Hablar del legado familiar, de los Bosé-Dominguín, la incomoda?

Prefiero no hablar de eso.

Es la última artista de un linaje de artistas.

Prefiero pasar a otra pregunta.

Hablemos de su generación, la Z, pues.

Mi generación se adapta a unos tiempos apocalípticos diciendo: "Si mañana se acaba el mundo, me la suda. No me pongáis el peso encima de que tengo que salvar el mundo, porque no lo he jodido yo". En lo que no coincido es en el rollo de las redes sociales. Me parece un lugar muy falso. Chupa mucho tiempo. Y yo valoro mucho mi tiempo.