Quin cap de setmana musical!

Sí, avui comença a Mallorca un cap de setmana musical que promet, per la intensitat i per la qualitat dels actes que s’ofereixen.

Vegem.

Per encetar i com cada dissabte, a Alaró el tradicional Concert d’orgue a l’església de Sant Bartomeu (11.30h).

Més tard, a les 16.30h i a les 18h a Sa Màniga, un espectacle per nins a partir de tres anys amb la història i la música d’El Flautista d’Hamelín. Margalida Amengual serà l’encarregada de contar i conduir el projecte.

A Palma tenim tres propostes per avui, la primera al monestir de Santa Clara, lloc en el qual es reprenen les sessions de Litúrgia i Cant Coral, amb una coral convidada que canta durant la missa i després fa un recital. El grup que inaugurà aquesta setena edició del cicle és la Coral de Sant Joan, amb Damià Muñoz, dirigint i tocant el piano.

La segona està relacionada amb la Música Antiga, ja que en el Teatre Xesc Forteza es presenta l’espectacle La pesta a Milà l’any 1630, en el qual es combina música i teatre, amb obres musicals escrites en l’època de la pesta milanesa.

La tercera està relacionada amb la cultura popular i és una més de les que ens ofereix la Setmana de Cultura Popular i Tradicional: a Ses Voltes (20h), concert Folk amb diferents grups de música tradicional.

A Felanitx segueix la Setmana de Música amb un interessant recital de cant i piano amb la veu de Cristina van Roy i Joan Roig al teclat. Amb el títol de L’entorn del cant i piano, els dos artistes interpretaran obres de Mozart, Bellini i del compositor felanitxer Josep Prohens. La cita és a les 20h a la sala d’actes del Conservatori de Felanitx.

Per demà diumenge també tenim propostes de gran nivell. Una de molt interessant relacionada indirectament amb la música. Es tracta de la presentació del llibre de Josep Lluís Pol Patrimoni i cultura matemàtica a les Illes Balears, editat per l’editorial El Gall. L’acte serà a les 10.30h a Raixa.

Ja més directament musical tenim la que ens proposa l’Acadèmia 1830 que dirigeix Fernando Marina en el Teatre Xesc Forteza de Palma (18h), interpretant el Concert per a piano número 5 de Beethoven amb el solista Ahmed Alom. En el programa també la Suite Antiga per a flauta i cordes d’Adolf Villalonga, amb Catalina Sureda com a solista.

Mitja hora més tard i a l’església de Bunyola (18.30h), la Coral UIB, dirigida per Joan Company, oferirà un programa en homenatge a la que va ser rectora de la Universitat, Montserrat Casas, veïna que fou de Bunyola. Amb el títol d’Una passejada pels camins de la música coral, podrem escoltar obres de Tallis, Victoria, Brahms, Parera, Gjeilo i altres autors.

A les 19h i en el Convent de Manacor, l’orquestra Lauseta interpretarà un programa entorn a la música vienesa del classicisme, amb compositors com Mozart i Schubert.

També a les 19h i a l’església de Monti-Sion de Pollença, recital de la soprano Alexandra Lowe acompanyada al piano per Francesc Blanco. En el programa cançons de Haendel, Pauline Viardot, Tosti, Puccini, Strauss, Granados, Bernstein i Moreno Torroba.