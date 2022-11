Mami Kataoka: «Los ecologistas son muy irrespetuosos, no importa lo que hayan querido transmitir»

Mami Kataoka (Japón, 1965) ha presidido el Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (Cimam) en los tres últimos años, afrontando el cierre de espacios culturales por el covid y, ahora, con la preocupación por los ataques de activistas ecologistas contra obras de arte. Esta experta en arte, directora del Museo Mori de Tokio, está en Palma para asistir a la conferencia anual de este organismo que aglutina a expertos y curadores de todo el mundo, jornadas con las que pondrá fin a su mandato.

Los responsables de museos de arte moderno, ¿han hablado sobre las protestas de activistas ecologistas con obras artísticas?

Sí, nos reunimos un grupo de profesionales de todo el mundo. Es un problema aunque las obras estén protegidas por un cristal. Es muy problemático para un museo mostrar que la gente está atacando cuadros. No creo que sea un buen mensaje que la gente piense «ah, podemos hacer esto». Obviamente, lo están haciendo estratégicamente, llaman a los medios de comunicación para avisarles de dónde lo van a hacer, siempre hay alguien sacando la foto para que se pueda utilizar en medios de comunicación.

Cuando el arte y el ecologismo chocan así, parece que la gente ha tomado parte por defender la cultura.

El museo está para proteger las obras de arte para el futuro y las futuras generaciones. Es una actitud muy irrespetuosa, problemática, no importa lo que hayan querido transmitir con esto.

¿Es necesario incrementar las medidas de seguridad?

Mmm... No sé cómo proteger, porque no es una cuestión de miembros de seguridad, se trata más de cómo alguien debe comunicarse con ellos y qué debemos hacer para pararlo.

" La gente necesita verse, que los museos sean un lugar de encuentro común y el Cimam representa eso

Le ha tocado presidir el Cimam durante los tres últimos años, afrontando una pandemia mundial. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue un reto porque debido al Covid no pudimos juntarnos, menos en este último año. Pero es interesante porque hemos incrementado el número de socios en más de un centenar en estos últimos tres años. Eso demuestra que la gente necesita verse, que los museos sean un lugar de encuentro común y el Cimam representa eso, dar esos espacios de reunión para poder hablar, reflexionar. El 90% por ciento de los museos tuvieron que cerrar por la pandemia y no había precedentes. Todo el mundo necesitaba una vía de escape a esa situación. No es que en Cimam tengamos la respuesta correcta, pero proporciona una plataforma donde reunirse y compartir las preocupaciones.

¿Qué quieren sacar en claro de esta conferencia en Palma?

No habrá un acuerdo único, pero es importante que la gente pueda compartir sus preocupaciones, que los profesionales se den cuenta de que no están solos, porque afrontan retos similares. Hay 14 ponentes y de ellos se podrán coger ideas para aplicar cada uno en su casa. Y eso ya es un éxito. También es importante que celebramos los 60 años del Cimam en 2022, y vamos a hablar de su historia. Empezó como un club masculino de directores europeos, con una manera muy particular de ver el mundo, pero ahora los socios provienen de unos 80 países y diferentes contextos, con una visión holística del mundo.

"Incluso con apoyo privado, lo importante es que un museo pueda mantener su naturaleza pública

¿El arte moderno se interpreta de diferente manera dependiendo del país?

Todos tenemos una historia, un sistema de gobierno y condiciones sociopolíticas diferentes. El arte contemporáneo surge de diferentes contextos y debemos encontrar un terreno común, deconstruyendo y explorando. La conferencia de este año servirá para esto.

Hoy día, ¿el arte moderno de quién recibe más apoyo?

Hay diferentes fuentes de financiación. Según el modelo antiguo, muchos museos de Europa dependen de financiación pública; en Estados Unidos, de particulares y en Asia es una mezcla. Incluso con apoyo privado, lo importante es que un museo pueda mantener su naturaleza pública.