Puerto Portals hace suyo el ‘Let’s Dance’ de David Bowie

Puerto Portals regresó el pasado fin de semana a los años 90. Más de mil personas, según la organización, vibraron con el revival de la recordada discoteca Cats, con el boulevard convertido en una réplica de la citada sala de fiestas, con la misma estética, la misma música y el mismo ambiente de hace 30 años.

Cats fue una de las discotecas más conocidas de Mallorca en la década de los 90 y reunía a los rostros más conocidos del papel couché de la época. Músicos, cantantes, presentadores de televisión, futbolistas de primer nivel y miembros de la aristocracia y la realeza europea se dejaban ver en este local. El pasado fin de semana, la organización del revival, en su cuarta edición, logró que el público regresara a su juventud y al ambiente que se vivía en aquella discoteca.

La música llegó de la mano del mismo DJ de la época, Xavi Fuster, que pinchó grandes temas como Love is in the air, Free from desire y los hits más noventeros que se recuerdan. El público también bailó al ritmo del grupo The Tutsies con Luis Doreste al frente, un clásico de este encuentro, gracias a temas como Enjoy The Silence, de Depeche Mode, o Let’s Dance, de David Bowie, uno de los grandes éxitos del desaparecido músico británico, tan comercial como hipnótico. Imposible no rendirse ante él y sacudir las caderas.

El Cats Revival, que no se celebraba desde 2019, volvió a poner en escena el atrezzo aquel de petos y Levis 501, transformando Puerto Portals en una pista de baile.