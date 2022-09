Katharine Hamnett: «Pretendo demostrar a los jóvenes el poder de su voto»

En el espacio The Wall de Kaplan Projects, ubicado en la Costa de Santa Creu, se presenta el proyecto Use it or Lose it, a través de ocho pósters enmarcados en inglés y, por primera vez, en castellano, llevado a cabo por la diseñadora de moda y activista social y medioambiental Katharine Hamnett. Explora nuevas formas de activismo y destaca el poder del voto para cambiar el mundo. La diseñadora de reconocimiento internacional que retó a Margaret Thatcher, explora nuevas formas de activismo y destaca el poder del voto para cambiar el mundo. La exposición, que se inaugura este miércoles, a las 19.30 horas, también incluye un vídeo dirigido al público más joven, invitándoles a reflexionar sobre cómo pueden usar ese poder incluso antes de tenerlo.

Plantea el concepto de «hiperlocalismo» (actúa localmente - piensa globalmente), animando a la comunidad de Mallorca a actuar localmente para que tenga un impacto global. «Después del confinamiento y con la actual crisis energética, es importante trabajar con nuestras comunidades locales reforzando las conexiones, encontrando soluciones a nivel local y compartiéndolas con el planeta. Hay que tomar conciencia de que hay que reducir las emisiones de carbono trabajando todos juntos por un mundo mejor», declara. WE ARE THE FUTURE - SP Subtitles from Vanessa Castro on Vimeo. El proyecto tiene el ojo puesto en las próximas elecciones a nivel mundial que tendrán un fuerte impacto histórico y social en el mundo contemporáneo. «Las más importantes de nuestras vidas», remarca la creativa y añade: «Hoy en día, con las redes sociales, puedes lanzar una campaña global desde tu dormitorio y llegar a cualquier parte del mundo. La première la llevo a cabo en Mallorca en inglés y español, que es el segundo idioma más hablado en el mundo. Las elecciones de mitad de período estadounidenses se acercan en noviembre y el 50% de la población estadounidense es de habla hispana. Se hará difusión internacional al ser un proyecto que me encargaron como líder de pensamiento para la aplicación Samsung PNUD Global Goals, que estará disponible en 120 países en 85 idiomas, la aplicación de enseñanza más grande del mundo, que dice a los jóvenes cómo pueden ayudar a cumplir los ODS, paz, justicia e instituciones fuertes, como la Democracia (Objetivo de Desarrollo Sostenible 16). La canción del vídeo de la campaña está colgada en la aplicación y está recibiendo miles de visitas», explica. En el vídeo han participado numerosos niños y jóvenes, que han trabajado pro-bono de forma voluntaria. Los jóvenes dirigiéndose a otros jóvenes son grupos súper poderosos, a la vez que la belleza de las voces de los niños tiene un también un gran efecto poderoso en los adultos. Hamnett defiende con su vídeo el enorme poder del voto y fomenta que los ciudadanos de todas las edades se impliquen más políticamente para poder exigir a los gobiernos y los ayuntamientos el derecho a decidir en qué se invierte el dinero obtenido de los impuestos. «Necesitamos recuperar el control de nuestro sistema político antes de que sea demasiado tarde. Los niños y jóvenes son más conscientes y están más preocupados por el medio ambiente, el cambio climático y todo lo que podría arruinar sus vidas. Quiero mostrarles que tienen en su mano las herramientas para obtener el mundo que quieren. Hay que salir a votar en España, en EEUU y en todo el mundo, pues el futuro de la vida en la Tierra depende de estos resultados. Me gustaría que la gente compartiera el vídeo», resalta. Las marchas y los eslóganes no han funcionado históricamente. Hamnett explica: «Durante años las marchas y las consignas, los resultados para el medio ambiente, la paz, la antiguerra, lo antinuclear, los antipesticidas, los derechos reproductivos de las mujeres, movimientos sociales, etc. no son proporcionales a los millones de personas involucradas o las horas humanas dedicadas a hacerlo o incluso las vidas que se han perdido. La única vía es el compromiso político para presionar a los representantes electos, que sean conscientes que no votaremos por ellos la próxima vez si no representan nuestros puntos de vista. Necesitamos usar las redes sociales como los genios propagandistas rusos. Aprender de los progresistas estadounidenses como AOC o Stacey Abrams sobre sus increíbles técnicas de campaña y copiarlas».