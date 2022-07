El Teatre Principal de Palma ha presentado esta mañana su nueva ruta de actuación hasta el próximo enero de 2023, una programación que incluye medio centenar de espectáculos correspondientes a géneros tan diversos como la música, el teatro, la poesía, la ópera, la danza o el cine.

La presentación de la nueva temporada ha contado con la presencia de la vicepresidente primera y consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, y el director del Teatre Principal, Josep R. Cerdà, quienes se han visto acompañados por muchos de los artistas que participarán en la programación durante los próximos meses.

La vicepresidenta ha valorado el "gran trabajo" que se está haciendo desde la dirección del Teatre Principal y ha recalcado la necesidad de "compartir la cultura" con todo el mundo. Ha destacado la "diversidad y amplitud" de la nueva programación y ha celebrado "la colaboración con otros teatros como la sala Bécquer". "Esta voluntad de interactuar y de dar un impulso en el sector de la cultura en Mallorca es muy importante y está sustentada en la promoción del personal de la casa. Todo ellos nos lleva a poder proyectar nuestra producciones y coproducciones más allá de nuestras fronteras y dar a conocer todo aquello que hacemos", ha destacado Busquets.

"Existe una gran voluntad por abrirnos a nuevos públicos, sobre todo una apuesta por los más jóvenes, porque somos conscientes de que tenemos que trabajar en el futuro y por tanto el programa también ha tenido especial atención a este rango de edad", ha señalado.

Por su parte, Josep R. Cerdà ha ido desvelando el medio centenar de espectáculos que formarán parte de la nueva programación desde septiembre de 2022 hasta enero de 2023. En el apartado teatral destacan montajes como Nit de Reis de Parking Shakespeare, 10 de septiembre; Kryptonita de Pau Coya, 24 y 25 de septiembre; Tanatologia de Xavier Uriz, 29 de septiempre; Només són coses de las Hermanas Picohueso, los días 6, 7 y 8 de octubre; Laberint Striptease de Joan Brossa, 15 y 16 de octubre; La Claror de Jaume Miró, 25 y 26 de noviembre; Les Preposiciones de Aina de Cos, los días 9, 10 y 11 de diciembre; Zona Inundable de Marta Barceló, el 28 de diciembre; o Les Maleïdes de Sergio Baos, los días 13, 14 y 15 de enero.

En música destaca el concierto de navidad que Cap Pela ofrecerá el 14 de diciembre; la presentación de Sons de Nit de Joana Serrat, que tendrá lugar el 4 de octubre; o el concierto de Paolo Fresu dentro del festival de Jazz de Alternatilla el 30 de noviembre. Dentro de los espectáculos para público familiar, hay que hablar de Paüra de Lucas Escobedo, que tendrá lugar el 4 de enero de 2023.

En el mundo de la danza, la temporada la abrirá Els Ossos de Montaigne, un espectáculo de Unaiuna que se podrá ver el 16 de septiembre; La mort i la donzella de Asun Noales, programado para el 30 de octubre; The Very Last Northern White Rino de Gaston Core, previsto para el 13 de noviembre; Tèntol de Manipulats, los 19 y 20 de noviembre; Malditos Pumas de Sol Picó, para el 4 de diciembre; o Man Ray de Taiat Dansa, el 22 de enero.

La poesía también tendrá su espacio esta temporada en el Principal con el Festival de Poesía de la Mideterrània, un certamen que tendrá lugar el martes 29 de noviembre. Además la temporada operística se desplegará con dos actuaciones: L'Orfeo, los días 21 y 23 de octubre, y L'Arxiduc, de la Orquesta Simfònica de les Illes Balears, el 25 y 27 de noviembre.

El cine estará presente durante el mes de octubre con la gala inaugural del Evolution Film Festival, programada para el día 26. Pero además también se proyectarán El jefe , el día 21, y Cinema de Muntanya, el 25.