Joana Marcús «engancha» a los jóvenes con una novela distópica

Los ejemplares de Ciudades de humo se codean con los libros de Stephen King en la estantería de la librería Agapea en Palma y este sábado provocarán una cola de jóvenes frente al establecimiento, como ocurrió con la anterior novela de la exitosa escritora mallorquina Joana Marcús. Firmará autógrafos a sus seguidores con motivo de su última publicación en papel, que acaba de sacar la editorial Planeta tras haber sido leída en la plataforma de internet Wattpad por más de diez millones de adolescentes. «Enganchados» es el comentario más habitual de quienes se han sumergido en una historia distópica protagonizada por la androide Alice.

La joven autora, que triunfó a finales del año pasado con Antes de diciembre, cambia de género y se adentra en la ciencia ficción. Ahora el romance queda en una «subtrama» y la obra «se sitúa en un mundo donde unos científicos han creado unos androides que los humanos no aprueban del todo. Y en un momento dado, la protagonista debe hacerse pasar por humana para sobrevivir. Ahí comienza la historia», explica la escritora sobre su «adictiva» obra, otro comentario muy repetido por quienes la han leído.

Marcús se congratula de que los jóvenes estén «más abiertos a nuevas ideas literarias, se adaptan más a lo que les puedas ofrecer», dice comparándolos con el lector adulto, al que ve «con una idea preconcebida de lo que quiere» al acudir a una librería. Aunque ese no es el motivo del cambio de género que ha realizado: «Leo de todo y cuando acabo de hacerlo sobre una temática concreta, ya sea vampiros, poderes, romance o ciencia ficción, esto es de lo que me apetece escribir», afirma.

Ciudades de humo surgió tras haber leído Los juegos del hambre y, a pesar de que no se parecen, comparten en sus argumentos la existencia de «una protagonista al frente de una rebelión». Y dos asuntos importantes que trata la autora mallorquina son el control y la libertad. «Intento introducir en mis historias los temas que me parecen interesantes, no porque me hayan ocurrido o me afecten personalmente, sino porque me llaman la atención». En este caso, usa la perspectiva de Alice, una androide, para hablar de «por qué los humanos nos comportamos de ciertas maneras y por qué hay normas sociales que están muy interiorizadas y, si realmente las analizas, no tienen demasiado sentido», ejemplifica.

Crossbooks, el sello de Planeta dedicado a la literatura juvenil, también publicará este año y en 2023 la segunda y tercera parte de la trilogía Fuego, compuesta por Ciudades de cenizas y Ciudades de fuego, con la misma protagonista y cuyos borradores se encuentran en Wattpad. Esta plataforma ha experimentado un boom desde la pandemia y ha llevado a millones de jóvenes del mundo entero a aficionarse a la lectura. Gracias al denominado Spotify de los libros, numerosos adolescentes de habla hispana conocen las historias de Joana Marcús; y al ser trasladadas al papel, sus seguidores no han dudado en comprar los libros y hacer largas colas para obtener un autógrafo de la mallorquina.

Fenómeno fan

Ocurrió a finales del año pasado en Palma, cuando publicó Antes de diciembre y alrededor de 700 jóvenes, principalmente chicas, esperaron pacientemente frente a Agapea; y a principios de 2022 en Madrid, donde la situación se desbordó. «Tuvo que intervenir la Policía», recuerda Marcús. Debía firmar libros en el FNAC de Callao y entre esta calle peatonal y la Gran Vía había más de un millar de jóvenes fans y acompañantes aguardando a la autora que se ha convertido en todo un fenómeno literario para adolescentes.

Para que no haya problemas este sábado en Palma a partir de las 17 h., la editorial tiene reservadas 338 plazas y una lista de espera de un centenar de personas, y Marcús atenderá a los asistentes hasta las 21 h. El mito de que los jóvenes no leen vuelve a ser desmontado por la escritora de sa Roqueta.