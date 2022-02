Jordi Dausà: «Quienes idealizan la vida en el campo no han vivido nunca fuera de la ciudad»

La investigación de un doble asesinato en De sobte pensa en mi pasa a un segundo plano frente a la importancia de los personajes y la ambientación, «tanto o más que la historia», afirma su autor, Jordi Dausà. Este viernes presenta su última obra en Quars Llibres con motivo del festival Febrer Negre. Pero advierte: «No es una novela tipo Agatha Christie», debido a que «no aparece ningún policía ni investigador, aunque el crimen lo condiciona todo», como explica sobre una ficción que no quiere ser una de las «miles de historias de asesinatos» que existen. Sin embargo, apenas hay novelas de este género que transcurran «en una urbanización semiilegal del litoral español. Por eso quería dar mucha importancia al lugar y la gente», destaca el escritor catalán, aplaudido y reconocido por su anterior libro, Lemmings.

La cuarta publicación, de la que hablará en Palma, «retrata un tipo de pobreza que por norma general no se encuentra en el punto de mira de los medios», ya que «habitualmente se pone el foco en la pobreza urbana, sobre todo de los barrios de las grandes ciudades». De sobte pensa en mi muestra «una pobreza rural, de urbanización», un entorno que sí ha sido tratado en la literatura americana, donde «hay mucha tradición y colecciones enteras de novelas sobre esta temática», en palabras de Dausà.

En la trama protagonizada por Saül Mariscal –«un fracasado, un escritor de bajo nivel que malvive haciendo encargos sin interés»–, hay «una enmienda a la totalidad de la idealización de la vida rural». El autor argumenta que quienes ven «bucólico» vivir en el campo «no lo han hecho nunca fuera de la ciudad». Tanto en la literatura como en la realidad, «idealizar este mundo alejado de las urbes va por etapas, ya que en ciertos momentos se ha reflejado como algo maravilloso y, en otros, las ciudades son lo bueno y lo rural es denostado». En la pandemia ha sucedido lo primero y la gente ha buscado zonas rurales para vivir, aunque «ahora se revalorizan de nuevo las urbes y los precios han vuelto a subir», señala sobre las recientes informaciones de los medios de comunicación. «Me imagino que es consecuencia del carácter variable de las personas en función de las circunstancias», apunta el escritor.

Escribir sobre lo conocido

Su abuelo, «un payés de toda la vida», tenía una casa tradicional con huerto en una montaña de la Costa Brava que se convirtió en una urbanización «monstruosa», como la que describe la novela. Lo cuenta porque considera «básico que el escritor conozca muy bien los lugares que narra. He estado muchas veces en Mallorca, pero no me atrevería a ambientar una novela en la isla. En cambio, hay compañeros que se van de viaje a la India tres meses y escriben un libro sobre la India».

El libro de Jordi Dausà, «con un punto nostálgico», cuenta con un narrador atípico, que va haciendo «una serie de aportaciones muy personales pensadas para que el lector se vaya percatando de que no es el narrador clásico; y se muestra a sí mismo al final de la novela». El escritor ha pretendido explotar así «las posibilidades que da la literatura y que no ofrece la narrativa audiovisual».