ProMúsics Mallorca ve progresos para alcanzar un convenio colectivo

ProMúsics Mallorca, el colectivo que desde hace dos años trabaja para dignificar la profesión de los músicos, ve progresos para conseguir un convenio colectivo. El Govern balear se ha comprometido a respaldar al sector y mediar, con la participación de los sindicatos y la patronal, para lograr un documento que regule la contratación de los artistas.

El acuerdo llega tras la reunión que los responsables de ProMúsics Mallorca y la Associació de Músics d’Eivissa, representando también a las entidades de músicos de Menorca y Formentera, mantuvieron el pasado 21 de enero con la Consellera de Presidencia del Govern, Mercedes Garrido, la secretaria general de la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, María Gracia González, y la directora general de Cultura, Catalina Solivellas.

«Lo positivo de esta reunión es que al ver nuestra precaria situación laboral, el Govern se ha comprometido a respaldarnos para mediar entre los músicos (mediante sindicatos y patronal), y así conseguir el primer convenio colectivo de músicos en Balears. Será un camino largo pero es la única forma de poder regular por fin nuestra situación», valoran desde ProMúsics.

En dicha reunión, los representantes de ProMúsics fueron comunicados de la imposibilidad para poder crear una ayuda específica para el colectivo, al no encontrar un encaje jurídico para su particular forma de contratación, la mayoría de veces en regímenes laborales que no les corresponden. «Si bien ha habido ayudas para nuestro sector, por cuenta ajena con la prestación (paro) extraordinaria de artistas, como también ayudas para autónomos. El problema es que los músicos que no han sido dados de alta en el régimen de artista no han podido acogerse a ninguna ayuda, teniendo sólo la posibilidad del ingreso mínimo vital. El fracaso de no conseguir una ayuda pone de manifiesto la necesidad de que cada uno de nosotros exija a la hora de trabajar ser contratados en el régimen laboral que nos corresponde (en Régimen de Artista), para tener garantizados nuestros derechos. Esto nos perjudica al no existir un convenio colectivo con el resto de las profesiones. Por ello, desde hace meses ya estamos en contacto con sindicatos y trabajando para lograr un convenio colectivo y así regular nuestra contratación, cachés dignos y demás», subrayan.

ProMúsics entiende que solo alcanzarán sus objetivos si el sector permanece unido y pide «ser muchos más para tener la fuerza cuando nos sentemos a negociar con los sindicatos y la patronal».

«Es un camino largo, duro y cansado, no paramos de lidiar con los políticos, las administraciones, leer cientos de leyes, elaborar escritos que encajen jurídicamente, recibir respuestas negativas… Un trabajo que realizamos de forma altruista, moviéndonos además en un ámbito que nos es totalmente ajeno, por ello, nuestra junta directiva necesita el apoyo de todos los músicos», recuerdan.

ProMúsics Mallorca nació en 2020. La crisis de la Covid dejó clara la situación de indenfensión de los músicos, así como su falta de representación y olvido. Su presidenta, Isis ‘Apache’ Montero, trabaja desde entonces por la promoción de la música como actividad cultural y por la defensa de los derechos de los músicos, al frente de un equipo que también integra Ignacio Simó Orpi (vicepresidente), con socios honoríficos de la talla de Benjamín Habichuela, Joan Bibiloni, Tomeu Penya y Toni Cuenca.

«Ja es bén hora de ser tractats com lo que som, trevalladors, assalariats, autònoms o C. B. Exigim els nostres drets, seguritat sexual (social), atur i tot lo que correspòn a un treballador que paga els seus impostos religiosament… I vius, que amb una cançó vos podem desmontar tot es chiringuito!», advierte Tomeu Penya desde la web promusicsmallorca.org.