Tras dos años de cierres, aforos reducidos y restricciones que hacían inviables festivales y conciertos, sobre todo los más grandes, 2022 trae un aluvión de citas musicales que aguardaban su momento desde hacía tiempo y muchas otras nuevas que se suman a un calendario rebosante, por fin, de ídolos mundiales.

Si ómicron no desbarata de nuevo el renacimiento de la industria musical en vivo, los próximos meses verán desfilar por España a artistas que llevaban mucho lejos de estas fronteras, como Dua Lipa, Queen, Alicia Keys, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Lorde, Shawn Mendes, Maluma o The Cure.

La primera gran figura global que aterrizará en España será el canadiense Bryan Adams. Estará el 1 de febrero en el Wizink Center de Madrid y el 2 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Bring Me The Horizon visitará esas ciudades en orden inverso los días 4 (Sant Jordi Club) y 5 (Palacio Vistalegre). Además, el 13 estarán en el antiguo Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid The Lumineers.

En marzo, Franz Ferdinand llevarán su gira de grandes éxitos a tres puntos del país: Barcelona (15, Sant Jordi Club), Madrid (16, Wizink Center) y Bilbao (19, Bilbao Arena). Y a finales llegará Van Morrison para tocar el 29 en Madrid (Wizink Center) y el 31 en La Coruña (Coliseum).

Ese día, Maluma tiene previsto actuar en el Palau Sant Jordi y el 5 de abril en el Wizink Center, dentro de una larga gira europea. En julio volverá a ciudades como Palma de Mallorca, Marbella (Málaga), Murcia y Santander.

Iguales revoluciones hormonales provocará Shawn Mendes a su paso por Barcelona el 14 de mayo, Barakaldo (Bilbao) el 15 y Madrid el 20.

Los veteranos Bad Religion contarán con un calendario aún más extenso en España: el Bizkaia Arena de Bilbao el 13 de mayo, la sala París de Málaga el 15, Repvblicca de Valencia el 18, el Poble Espanyol de Barcelona el 20, el Wizink Center el 21 y el 22 en el Pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

Junio será muy potente en visitas internacionales. Dua Lipa estará el día 1 en el Palau Sant Jordi y el 3 en el Wizink Center. Un día después, Red Hot Chili Peppers desembarcarán en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y el 7 en el Estadi Olimpic de la ciudad condal.

La banda de rock estadounidense Foo Fighters actuará el 20 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid dentro de su gira por su vigésimo sexto aniversario, un concierto en el que contará con Liam Gallagher como artista invitado.

Les tomarán el relevo varias figuras latinoamericanas. El colombiano Camilo actuará en el Estadio de La Cartuja el 18 de junio, el 25 en el Wizink Center y el 26 en el Palau Sant Jordi. El argentino Andrés Calamaro, que el 29 de mayo ya tocará en el Auditorium de Bilbao, pasará por varios festivales veraniegos y, el 28 de junio, por el Wizink Center.

Por último, el colombiano Sebastián Yatra arrancará su "Dharma Tour" en Madrid (29 de junio, Wizink Center) y en Barcelona (1 de julio, Palau Sant Jordi).

Un día antes en ese mismo espacio estará Alicia Keys, que viajará el 4 de julio al Wizink Center, donde el 6 y el 7 de julio le tomarán el relevo los legendarios Queen, con Adam Lambert como vocalista.

Alejandro Fernández y sus mariachis pisarán A Coruña (Coliseum, 17 de julio), Madrid (Wizink Center, 26) y Santa Cruz de Tenerife (recinto ferial, 30 de julio), mientras que en paralelo Iron Maiden llevará sus guitarras al Estadi Olimpic de Barcelona el 29 de julio.

Ya en otoño, recibiremos la visita de The Black Crowes (Sant Jordi Club el 16 de octubre y el Wizink Center el 18), de Bon Iver (Palau Sant Jordi el 7 de noviembre y el Wizink Center el 9) y de The Cure (esos mismos recintos y en ese orden, pero los días 10 y 11 de noviembre).

A todo ello hay que sumar la gran oferta de los festivales de verano, como Primavera Sound (Dua Lipa, Massive Attack, Gorillaz, Lorde, Beck, Tyler The Creator y Nick Cave), Mad Cool (Metallica, Muse, The Killers, Florence + The Machine, Imagine Dragons y Jack White), Bilbao BBK Live (LCD Soundsystem, J Balvin y Pet Shop Boys) o Mallorca Live Festival (Christina Aguilera, Muse).

En el ámbito más nacional, desde ya mismo es posible disfrutar de Actual, el primer festival del año, que se celebra en Logroño hasta el 8 de enero, con Nathy Peluso, Rigoberta Bandini, Alice Wonder y Rodrigo Cuevas, entre otros.

A su término llegará Inverfest en Madrid, con más de 120 conciertos hasta el 6 de febrero protagonizados por figuras como Quique González, Triángulo de Amor Bizarro, M-Clan, Morgan, Fuel Fandango, Kiko Veneno y Carmen Linares.

El de 2022 será un año igualmente intenso en citas con las estrellas patrias, con giras entre otros de C. Tangana, Manuel Carrasco, Malú, Manolo García, Melendi, Vanesa Martín o Pablo Alborán, quien volverá a los teatros por primera vez desde sus inicios hace una década.

Además habrá una serie de acontecimientos únicos, como la gira de despedida de Joan Manuel Serrat, que arrancará el 7 de junio en Murcia y recorrerá toda España hasta el final en Barcelona los días 22 y 23 de diciembre, o el salto al estadio Wanda Metropolitano de Vetusta Morla el 24 de junio y la recreación 40 años después del mítico concierto "Rock And Rios" el próximo 12 de marzo en Madrid.