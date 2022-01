Sami Yaffa presentará en Es Gremi su último disco

El bajista de origen finlandés Sami Yaffa, quien a lo largo de su carrera ha actuado para bandas históricas como los New York Dolls, en la que militó entre 2005 y 2010, en la que fue la última etapa de un grupo que marcaría el camino del glam metal y el punk rock, actuará en Palma.

Yaffa, también conocido por su pertenencia a los Hanoi Rocks, Hellacopters, Joan Jett y Michael Monroe Band, se subirá al escenario de Es Gremi (Polígono Son Castelló) el 7 de mayo, en el final de una gira que de momento arrancará en París y recorrerá buena parte de la geografía española (Vitoria, Madrid, Oviedo, Zaragoza, Estepona, Valencia y Barcelona).

Su concierto en Palma, en el que presentará el disco The Innermost Journey to Your Outermost Mind (2021), lo ofrecerá al frente de un grupo compuesto por Linde (apodo que utiliza el guitarrista Mikko Lindström, de los finlandeses HIM), el teclista Burton (también de los HIM) y el batería Janne Haavisto (Laika & The Cosmonauts).

A sus 58 años, Yaffa lleva más de cuatro décadas en la música y su discografía contempla una docena de títulos, con Hanoi Rocks, Demolition 23 y los New York Dolls, con los que grabó One Day it Will Please Us to Remember Even This (2006) y Cause I Sez So (2009).