«La música irlandesa tiene el poder de llevarnos en un viaje emocional»

Regresa al Teatre Principal de Palma con Dervish, donde grabaron uno de sus discos más celebrados, en 1997, Live in Palma. ¿Qué recuerdos le trae aquel concierto?

Guardo muy buenos recuerdos de nuestro viaje a Palma en el 97. Nuestra prueba de sonido fue muy problemática, con muchos contratiempos técnicos con el equipo y otras cosas. Duró mucho más de lo que habíamos previsto y luego no tuvimos tiempo para relajarnos, comer y hacer la preparación habitual antes del concierto. Al contraio, estábamos bastante estresados y no creíamos que la noche iría bien. No tendríamos que habernos preocupado.