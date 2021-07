Diana Coca, una artista en clave ‘queer’

Con este trabajo, Coca explora aquellas identidades subalternas que han quedado tradicionalmente marginadas del centro hegemónico artístico y de los discursos dominantes. La galería cuenta además con obras de artistas como Pedro Tornero Amorós , Rebeka Elizegi, Sebastian Marin Castaño y Vanessa Freitag.

Se trata de un proyecto que nació de una convocatoria artística online a escala global en la que posteriormente se seleccionaron las mejores obras de 19 artistas, quienes podían elegir si exponer su obra en México (Salón Silicón) o en España (Factoría Arte y Desarrollo de Madrid). La presentación artística reúne toda una serie de temas en torno a la marginalidad como herramienta de cambio en la lucha por un concepto de identidad mucho más amplio e inclusivo que el habitual. Coca explica que, «para mí, esto también es una lucha, no me define ni mi lugar de nacimiento ni los roles que me han impuesto como mujer, ni me define mi trabajo actual en la academia», y añade que su obra presenta la imagen « de un sujeto que quiere interrumpir la cadena de significados heredada para reinterpretar, resignificar, transgredir lo que significa ser mujer y hombre», así como «todas las posibilidades de ruptura con lo normativo» .

La muestra reivindicativa, que también está triunfando en Madrid desde hace una semana, se prolongará hasta el 31 de este mes. La galería madrileña incluye obras de los artistas Darwin Fuentes, Jorge Fuembuena, Pachi Santiago y Paola Bragado, entre muchos otros. Siguiendo la estela de las creaciones de Ciudad de México, las obras profundizan en la crítica feroz a las lógicas binarias, patriarcales, heterosexuales y capitalistas para ofrecernos un abanico de formas alternativas de corporeidad y de deseo. Todo ello con el fin de generar conflicto e incomodidad ante una sociedad considerada para estos artistas disidentes como «hipócrita y excluyente».

La autora de TIJUANA48, que fue reconocida con el Premio de la Fundació Pilar i Joan Miró en 2009, presentará este otoño una muestra individual en el Casal Solleric.