Claves para celebrar el Día del Libro más atípico

Cataluña vivirá este 23 de abril un atípica Día de Sant Jordi con las calles vacías y las librerías cerradas, aunque se han preparado multitud de actos a través de las redes y también por internet se podrán adquirir libros y rosas.

Estas son las diez claves, a modo de guía, para tener en cuenta durante la jornada del Día del Libro marcada esta vez por el estado de alarma y el confinamiento en las casas debido a la crisis del COVID-19.



1- ¿CUÁNDO SE CELEBRA SANT JORDI ESTE AÑO? ¿EL 23 DE ABRIL? ¿EL 23 DE JULIO? ¿LOS DOS DÍAS?

Este año la Cámara del Libro de Cataluña y el Gremio de Floristas y del sector de la flor de Cataluña han acordado celebrar el Día del Libro y de la Rosa el jueves 23 de julio, debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, pero han animado también a celebrar Sant Jordi desde casa este jueves, ya sea comprando libros a través de las redes o participando en actividades en línea con escritores.

De cara a julio no está todavía muy claro cómo será la jornada, porque dependerá de las medidas sanitarias que estén implantadas dentro de tres meses.



2- ¿SE CELEBRARÁ EL PREGÓN QUE ABRÍA SANT JORDI EN BARCELONA?

Cada año, la víspera de Sant Jordi se celebra en Barcelona un pregón por parte de un escritor. Este año, la invitada era la iraní Marjane Satrapi, autora de cómic conocida por obras como "Persépolis" o "Pollo con ciruelas", pero el acto se ha suspendido y en su lugar Biblioteques de Barcelona ofrecerá el día 22 por la tarde un Diálogo de Sant Jordi, entre la escritora y periodista Empar Moliner y el crítico Julià Guillamon a través de Instagram.



3- ¿ABRIRÁN LAS LIBRERÍAS EL 23 DE ABRIL?

Al contrario que en otros países como Alemania o Italia, el decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno impide a las librerías abrir sus puertas, al no estar incluidas en la relación de establecimientos que pueden atender al público.

Sin embargo, el próximo jueves quien quiera mantener la tradición de comprar un libro podrá hacerlo en dos tipos de establecimientos que el Real Decreto 465/2020 por el que se modifica el estado de alarma permite que estén abiertos: prensa y papelería. También lo podrán hacer en algunos supermercados, pero los lectores deberán conformarse, eso sí, con los títulos que tengan almacenados, pues la distribuidoras dejaron de operar hace semanas.

Ha habido editoriales que propugnan que se "adopte" una librería para paliar el golpe, en una jornada en la que se facturan habitualmente más de 22 millones de euros y se venden 1,64 millones de ejemplares.



4- ¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS LIBROS?

La forma más sencilla y cómoda de adquirir los libros es a través de Internet, donde habrá mayor disponibilidad de ejemplares y de títulos. Amazon, Abacus, Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés, Libelista, agapea.com o todostuslibros.com son algunas de las plataformas en las que se puede adquirir el libro sea en formato papel, digital o audio. En el primer caso, algunas de estas empresas pueden realizar una entrega casi inmediata.

La compra se puede hacer también desde las páginas web de algunas editoriales, que redirigen la transacción a las mismas plataformas.

En esta jornada atípica han aflorado las contradicciones del sector, con librerías que apuestan por plataformas como Libelista para vender sus obras, otras que ofrecen los títulos en su web y son favorables a la compra diferida, y grandes cadenas que enviarán, como siempre, los libros a las casas.



5- ¿LOS LIBROS SE PAGARÁN AL ENCARGAR LA COMPRA O SE PUEDE APLAZAR EL PAGO HASTA QUE TE LLEGUE EL LIBRO?

Por lo general, el pago se hace en el momento de aceptar la compra del libro vía telemática. Muchas de las iniciativas se han llevado a cabo con el objetivo de atenuar lo que supone para todo el sector del libro y la edición que Sant Jordi no pueda celebrarse en la calle y en condiciones normales y se han tenido en cuenta, especialmente, las librerías, consideradas como el eslabón más débil de la cadena, de manera que se ha buscado incentivar la compra de libros por anticipado, como la denominada "Llibreries obertes", que ha conseguido ya recaudar más de 500.000 euros.



6- ¿ES POSIBLE QUE TE PUEDA LLEGAR EL LIBRO POR REPARTO DOMICILIARIO EL MISMO DÍA 23-A?

Los libros pueden llegar el día 23 a los domicilios de los particulares, aunque una plataforma como Libelista, una red de librerías independientes, que ofrecen su servicio de venta digital, ya ha advertido de que a causa del gran volumen de pedidos de estos días no pueden asegurar que los realizados a partir del 14 de abril lleguen el mismo día 23.

Por otra parte, hay librerías como las barcelonesas Sendak y Atzavara, Argonauta de Balaguer (Lleida), Librerío de la Plata de Sabadell y La Capona de Tarragona que están en esta plataforma pero que no enviarán los libros a domicilio hasta que haya pasado el estado de alarma.



7-¿SERÁ EL MOMENTO DEL EBOOK?

El cierre de las librerías y el descenso en la venta de libros en papel ha disparado durante el confinamiento la venta de ebooks y otros formatos electrónicos como el audiolibro, y en paralelo las editoriales han intensificado la publicación de sus libros en estos nuevos formatos.

La plataforma de suscripción de libros Nubico ha constatado que se ha duplicado el consumo de lectura digital en los hogares españoles, ha aumentado un 32% el total de libros leídos y en un 30% el uso del servicio de lectura digital.

Kobo by Fnac ha revelado que en la primera quincena de confinamiento el consumo de lectores digitales o eReaders se incrementó en España un 140% con relación al mismo período de 2019.



8-LA DEDICATORIA DIGITAL, UNA ALTERNATIVA PARA LECTORES CONFINADOS

La escena de largas colas de lectores y seguidores que se agolpan alrededor de las casetas en Sant Jordi a la caza de un autógrafo estampado en el libro por los autores será sustituida este año por una imagen casi apocalíptica, con las Ramblas, el Paseo de Gracia y la plaza de Cataluña vacías, pero se ha abierto una alternativa, la dedicatoria digital.

El Grupo Planeta no ha querido renunciar a las firmas y ha pedido una dedicatoria a más de 200 autores, que se puede descargar gratuitamente en Planetadelibros.com junto con el inicio de sus respectivos libros para incitar a su compra cuando acabe el confinamiento. Entre esas firmas se puede 'coleccionar' autógrafos de Almudena Grandes, Santiago Posteguillo, Javier Cercas, Manuel Vilas, Elvira Lindo, Dolores Redondo o Karlos Arguiñano.



9- ¿HABRÁ LISTA DE AUTORES MÁS VENDIDOS EN SANT JORDI?

La tradicional lista de autores más vendidos en Sant Jordi, que da a conocer el Gremio de Libreros de Cataluña, presentada según la lengua (catalán y castellano) o género (ficción, no ficción, infantil-juvenil) que no pocas veces ha despertado suspicacias y polémicas no se dará a conocer, según ha anunciado el Gremio de Libreros, aunque sí que harán pública la valoración de la jornada.

Algunas plataformas como Amazon, todostuslibros.com, Casa del Libro, Fnac, Abacus o El Corte Inglés dan a conocer no obstante sus libros más vendidos.



10- ¿SE HAN ORGANIZADO ACTOS Y CAMPAÑAS RELACIONADAS CON EL DÍA DEL LIBRO PARA SEGUIR DESDE LAS CASAS?

El Gremio de Libreros de Cataluña ha propuesto que a las 12 del mediodía y a las 18 horas del jueves se lleve a cabo la acción #llibresalaire.

Un llamamiento para que todo aquel que lo desee salga a las ventanas, terrazas, azoteas, patios o balcones y lea en voz alta un texto para acabar con un grito en el que se diga el nombre de la librería habitual de cada uno de los participantes.

También, entre otras iniciativas, destaca una de @SantJordiaCasa, para que los niños monten sus propios 'tenderetes' o 'casetas' en un rincón de sus casas y se hagan una fotografía junto a ellas, que serán publicadas en Twitter e Instragram.