Pere Estelrich recomana els instruments varis del pianista James Rhodes

James Rhodes és un pianista anglès que ha sabut transformar la manera de fer concerts, allunyant-se del protocol tradicional, per acostar-se al públic.

Amb Rhodes l'academicisme brilla per la seva absència. Fins i tot canvia la manera de vestir: del frac es passa als texans, dessuadora i esportives. Cosa d'agrair, ja que aquest canvi de ritual fa que milers de persones, moltes de les quals mai anirien a un recital de Baremboim o de Lang Lang, s'aixequin del seu seient i aplaudeixin d'allò més, després d'escoltar una Partita de Bach.

I és que "Bach és un miracle", com deia Pau Casals. I per Rhodes també, ja que el compositor alemany i la seva famosa Ciaccona en particular, va canviar la vida de l'intèrpret, convertint-lo en el que és, un bon pianista que sap connectar amb el gran públic, el públic que un dia després omplirà el mateix teatre o un altre, és igual, amb les cançons de l'artista pop de moda.

James Rhodes ha escrit alguns libres, tots amb bones i interessants recomanacions musicals. Ara bé, el primer de tots, Instrumental, a més d'un llistat d'obres que podem escoltar a http://bit.do//instrumental, hi trobam part de la seva història, que el portà de ser jove maltractat a cambrer del Burger King i a empresari londinenc, fins a arribar al que és ara, un intèrpret que sedueix amb el seu estil i tarannà, nous sens dubte. I és que innovar li ve pel llinatge, Harold Rhodes (res a veure amb James) va crear un piano portàtil durant la segona guerra mundial.

Fitxa del llibre:

JAMES RHODES

Instrumental

Blackie books, 288 pàgines, 19 €