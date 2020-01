"En este trabajo he juntado las dos cosas que mejor sé dibujar: animales y coches"

"Se me hace más caso fuera que aquí", confiesa el dibujante mallorquín. Este Ciutat de Palma salda una deuda histórica de la isla con uno de sus mejores autores de cómic.

Es un veterano de la escena comiquera de la isla: Pau Rodríguez, colaborador del suplemento dominical La Almudaina de este periódico, acaba de alzarse con el Premi Ciutat de Còmic por su trabajo Curtis Hill. "En él he juntado las dos cosas que mejor sé dibujar y de las que soy especialista: animales y coches", comenta. "Puede salir un tebeo de la hostia", apunta en tono jocoso. Al igual que en la saga Atlas&Axis, los protagonistas del cómic son perros. "Los animales me salen mejor que las personas", admite.

El protagonista, Curtis, es millonario, filántropo y un conductor de carreras de coches que es famoso por sus victorias. "Siempre gana con deportividad y nobleza", comenta Pau.

"Todo transcurre en los años 30 según la lógica de la saga de Atlas & Axis, que es un poco diferente a los 30 de nuestro pasado siglo", cuenta a este periódico Rodríguez. "Por eso, todo el proyecto está coloreado en sepia".

A Hill, se le suman otros tres protagonistas. Su rival, Rowlf Zeichner, que está lejos de la deportividad y busca ganar a cualquier precio, incluso haciendo trampas. "Luego está Maugène Berk, la fotoperiodista independiente y feminista, que les investiga a los dos y los entrevista. Entonces descubre que Curtis es millonario gracias al tráfico de armas, drogas y alcohol. Y que Zeichner no es tan malo. En realidad, quiere ganar a toda costa porque quiere salvar a los gatos, que están siendo exterminados por el pitbullismo en su país; es decir, el fascismo", relata Pau.

El cómic es un proyecto de hace diez años que el mallorquín tenía con otros autores y que ha rescatado al ver que muchos temas que en él están tratados vuelven a ser de actualidad. "Es cierto que vimos que se estaba repitiendo la historia. El de este cómic es un relato ambientado en la crisis actual que está disfrazada de la crisis pasada", explica. "Espero que ahora los otros autores que estaban implicados se animen a continuar. Seguro que Rubén del Rincón, otro dibujante que ya ganó el Ciutat de Palma, continúa con el proyecto", comenta.

En esta historia de apariencias, se cruzará por el camino Dino Canino, el ingeniero de Curtis. Y a partir de aquí el lector se encontrará con giros inesperados. "Creo que éste es el mejor guión que he hecho hasta el momento", confiesa el dibujante, que al fin es reconocido en su tierra a nivel institucional. "Los pocos lectores de cómic que hay sí me siguen", asegura, "pero es cierto que se me hace más caso fuera que aquí".

El dibujante comenta irónico que hace varias semanas no había nadie en la rueda de prensa de presentación de su nueva editorial y ayer todo el mundo le llamaba.