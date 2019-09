Jaume Miró: "No me gusta hacer mítines a través de mis obras" 

Jaume Miró, dramaturgo residente en el Teatre Principal, será el encargado de abrir la temporada tras un verano incierto con su obra de investigación e introspección familiar In ex cloure (días 13 y 14 de septiembre). Sin embargo, Miró confiesa que se siente "motivado" y que esta situación le ha "pillado trabajando más que pensando en si abro o no la temporada".

"Cuando una obra se desarrolla para ser escenificada, ya solo se dejan ver las ruinas de la realidad", comenta Miró sobre cuál es el límite entre realidad y ficción. "En esta obra, tres actores cuentan su historia familiar con sus propias palabras", adelanta.

In ex cloure abrirá la temporada el próximo viernes, para descubrir la historia de los excluidos familiares. "En cada familia hay gente de la que no nos han hablado, por el motivo que sea", explica el dramaturgo sobre su último trabajo, el cual continúa revisando y corrigiendo para que tenga el resultado deseado. "La obra trata de incluir a esos excluidos a través de una investigación que Joan, Marc y Frederic Bibiloni hacen de un miembro de su familia. Se busca indagar y restaurar esas figuras intencionalmente olvidadas que hay en cada familia".

Sobre si se explorarán otras historias familiares, Miró confiesa que su intención está en que "los propios espectadores ubiquen a sus excluidos".

"La obra pretende reflexionar, no sobre los excluidos de la familia que se encuentran sobre el escenario, sino sobre la propia familia del espectador", explica el dramaturgo. "Para escribirla, he tenido que mirar a mis excluidos familiares. Es una obra que trata de llenar vacíos personales y honrar a todos los miembros de cualquier familia, a pesar de lo que hayan hecho."

Es bien sabido que Miró rebusca en la memoria histórica del país, y concluye que a él, a través de sus trabajos, no le gusta "lanzar mítines". "Me gusta lanzar preguntas y que sea el espectador quien se lleve las conclusiones a casa y que reflexione".

En cuanto termine de rematar In ex cloure, Jaume Miró partirá hacia Grecia para continuar trabajando. "Aina de Cos, Jenny Vila y yo tenemos entre manos el proyecto Antígona y queremos que vea la luz en 2020. Es una búsqueda sobre los orígenes del mito griego de Antígona, pero hay algo más: ¿qué hace que sobreviva un mito durante tanto tiempo? También tiene que ver con escarbar en uno mismo, como Antígona. Es como In ex cloure, un trabajo arqueológico, pero que busca qué es lo que nos empuja a crear, a apostar por un tema con el que vamos a convivir durante un tiempo". Sin embargo, no es lo único que tiene pendiente para el público mallorquín. El 5 de octubre se interpretará Las cançons perdudes en Manacor, en la Fira B. Y el día 21 de octubre estrenamos también en Manacor una obra interactiva, Teatre Democràtic, una propuesta de tres obras breves donde el público escoge qué va a pasar durante la función.