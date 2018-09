Whole Lotta Band revive la magia de Led Zeppelin

Asistir a un concierto de Whole Lotta Band es como revivir los directos de la mítica banda británica,. El grupo mallorquín ha arrancado unaque le llevará a visitarhasta finales de año. De momento, no hay parada en Palma pero no se descarta una actuación a lo largo de 2019. En el tour, Whole Lotta Band revive la, en concreto, la película, que se grabó en el Madison Square Garden en julio de 1973. No faltarán piezas como Immigrant song, Dazed and confused, Rock and Roll, Whole lotta love o Since I´ve been loving you.

Patricio Assef a la voz, Juanjo Amengual a la mandolina, bajo y teclados; José Palomino a la batería y Dani Magaña a la guitarra y theremín conforman la banda que rinde homenaje a las leyendas del rock. "La puesta en escena está sacada de la gira de 1973", explica Magaña, que detalla que revivir la experiencia de un concierto de Led Zepellin es posible gracias a que utilizan los instrumentos y el equipo original de la época, por ejemplo, recurren a la batería naranja transparente, la guitarra de doble mástil o las mandolinas, entre otros instrumentos, para recrear a la perfección su magia. Su objetivo al subir al escenario es conseguir que los espectadores sientan como si estuvieran en un concierto de la banda británica. Los efectos visuales también son un ingrediente clave para recrear este ambiente. "Una gran interpretación". Fue la reacción de Robert Plant al escucharlos.

Los mallorquines arrancaron su experiencia Led Zeppelin en 2012. Dos años después actuaron por primera vez fuera de la isla y ahora, año tras año, sus giras nacionales van a más. "El boca a boca es nuestra mayor baza. La gente suele repetir y siempre trae nuevos acompañantes", reconoce Magaña que recuerda que en sus primeros conciertos fuera de la isla tocaban en salas pequeñas de unas cien personas y ahora logran reunir a un millar de seguidores de la banda de Robert Plant. "Poco a poco hemos ido a más. Estamos muy contentos con la evolución. Para ellos, Led Zeppelin es una inspiración, una referencia. "Hay un antes y un después. Led Zeppelin lo cambiaron todo, cogieron la música y la llevaron a un paso más", describe Magaña.