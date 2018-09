Palma se rinde este sábado a la Nit de l´Art

Este año la Nit de l´Art 2018 habla de, de la toma de conciencia pública de la importancia que tiene esta fiesta del arte para Palma. Este sábado las calles de Ciutat se llenarán de arte contemporáneo y los galeristas no dudan en, entrar en sus centros para llevarse a casa un "pequeño criterio de lo que está sucediendo en el mundo de arte contemporáneo". Será una noche artística con propuestas ricas, originales y para todos los gustos.

Frederic Pinya, presidente de Art Palma, entidad que desde hace 22 años organiza la Nit de l'Art, invita a los ciudadanos a entrar en los centros artísticos y disfrutar de sus proyectos "sin miedo". Y si hay que remarcar algo especial de esta edición es la buena sintonía entre galeristas e instituciones. "Remarcaría la sensibilización de las instituciones públicas en el evento tanto local como nacionales", destaca Pinya.

Mañana las calles de Palma se llenarán de arte con un programa de lo más atractivo. Las propuestas de las galerías de Art Palma arrancan en Aba Art Lab con Catorze-Quattuordècim de Miquel Mesquida. Este espacio también propone la performance Lux sonora de Luka Goyarrola en Fera Restaurant. En Addaya la protagonista es Ángela Bonadies mientras que la Fran Reus presenta Smell Summer Rain de Isaac Lythgoe y Tot Passa de Julià Panadès. La Horrach Moyà ha optado por una colectiva de lo más rica Mezzanine 1, además de Metallica de Susy Gómez mientras que el Dilema Perdido de Hendrik Krawen eclipsará la Kewenig. Carla Arocha y Stéphane Shcrenen han creado la instalación Walk the line en la Maior mientras que Adam Thomas es el comisario de The cave wall was always there en Pelaires, una propuesta atrevida que muestra el nuevo rumbo que toma la galería. Se trata de una exposición colectiva conceptual y artísticamente muy coherente con una clara conexión en cuanto a lo formal, respetando la aproximación individual y teórica de cada uno de los artistas a su práctica. Los dibujos más innovadores de José Luis Puche se presentan en la Xavier Fiol con Lo que vieron los vientos del sur.

En las galerías Aigab, la Galeria K apuesta por Bronce de Hannes Helmke e It´s my pleasure to serve you de Tina Winkhaus. El patio de La Misericòrdia se rinde a Art Forana con las propuestas de Jaume Pinya, José Luis Ceña y Joan Saló. Además, 6A exhibe Natures´80, un tributo a la pintura de la década de los 80 que se centra en la obra de Magí Baleta, Miguel Ángel Campano y Luis Claramunt. Grip Face regresa a su ciudad natal y tras siete años sin exponer aquí presenta Precollapse en Pep Llabrés Art Contemporani, una muestra que reúne su obra más madura, personal y comprometida. La mirada contemporánea de J.J. Molina y Mejia-Guinand es la protagonista de la Gabriel Vanrell. Chirico, Angalda-Camarasa y Socib: el Mediterrani a un clic son las propuestas del CaixaForum que amenizará la fiesta del arte con la música de Le Carromato.

Can Balaguer debuta en esta fiesta con La música és la resposta con Carles Congost y Josep Xortó a las 19.30 horas y Albert Pinya y Joan Miquel Oliver a las 20.45 horas, una propuesta artística comisariada por Tolo Cañellas. La performance de Nauzet Mayor en el Box 27, Mónica Fuster con Oleo, Mateo Maté con Canon y la colectiva Tots els canvis s´han desat comisariada por Paul Waelder son las propuestas del Casal Solleric, un espacio que se rinde a la Nit de l´Art.

El Consell de Mallorca también se viste de arte. La Misericòrdia se suma a la fiesta con Brunet Inèdit mientras que el poder transformador del arte se apreciará en el Centre de Cultura Sa Nostra con Mata Ombres, una colectiva de 14 artistas de las islas que utilizan el arte para recrear la experiencia de su viaje a la India para conocer la labor social que desarrolla la Fundació Vicenç Ferrer en Anantapur.

Será una Nit de l´Art regada con mucha música. Por ejemplo, Victòria Quingles actúa a las 21 horas en el Col·legi Oficial dels Arquitectes. De música también hablará el Museu de Mallorca que participa en esta fiesta con Horacio Sapere, que exhibe sus Secrets de la muntanya, una muestra que está complementada con el espectáculo musical y sensorial Tel·lúric creado por el compositor Miquel Àngel Aguiló. Será a las 22 horas en el patio. La Miró Mallorca Fundació presenta Miró, esperit salvatge mientras que Maria Arnal y Marcel Bagés llevan al Principal sus 45 cerebros y 1 corazón. De 20 a 24 horas la Plaça Major, la Plaça Mercat y la Plaça de la Porta de Santa Catalina también se rendirán al arte con distintas instalaciones y propuestas artísticas.