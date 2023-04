Escrit i vist

Daphne du Maurier, (1907-1989), Rebeca, (1938). Gaudim de la lectura d’aquesta obra de Daphne du Maurier traduïda per Fernando Calleja, com també de la pel·lícula, dues realitats incomparables i sempre gratificants.

Daphne du Maurier, a 21 anys va començar a escriure contes, tres anys després va publicar la seva primera novel·la, als 31 va rebre el reconeixement unànime amb la publicació de Rebeca, obra portada al cinema i que va gaudir d’èxit i popularitat des del primer moment.

Som davant d’una lectura que ens atrapa, una intriga ben dosificada, personatges transparents i de bondat infinita i tot un repertori que engloba fins a l’altre extrem on apareixen éssers marcats per la màxima complexitat i amb grans capacitats per executar les passions més baixes, descripcions impecables del paisatge, coneixement de la natura, arbres, ocells... La vida als hotels del sud de França, que acullen anglesos rics que trien evitar els rigors de l’hivern als seus llocs d’origen; coneixem l’excèntrica senyora Van Hopper, que té com assistent a la jove, de qui no sabrem el nom, la futura Senyora Winter, una noia sola al món que ha de guanyar-se la vida acompanyant-la; apareix el Senyor Winter, el vidu milionari que serà el centre de les mirades dels altres hostes. Es produeix un fet inesperat, del casament de la Senyoreta de companyia amb el Senyor de Winter, viuen un primer moment de plenitud durant el viatge de noces. Tot s’enfosqueix amb l’arribada a Manderley, la gran mansió de Winter, la jove esposa es trobarà en un indret inabastable, tan la casa com els jardins que l’envolten, perseguida per la mirada de la Senyora Danvers, aquesta dona té com a únic propòsit pertorbar la tranquil·litat de la nova Senyora Winter, va aconseguint el seu fi. Els fets es precipiten, coneixem les circumstàncies de la mort de la primera esposa de Winter i el que és més important, el gran secret, que ens descobreix el metge que la tractava de forma secreta.

Davant del seu fracàs, no pot eliminar a la jove Senyora Winter, la Senyora Danvers tria reduïr a cendres la gran mansió, no pot suportar l’absència de Rebeca.

Gaudim de la lectura, com també de la pel·lícula, dues realitats incomparables i sempre gratificants.