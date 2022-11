Una mort, una donzella i un cicle

Quartet

1. És, si més no curiós, que a Mallorca i el mateix dia, es presentin sobre un escenaria dues versions de la mateixa obra musical. Ens referim al Quartet conegut com La mort i la donzella de Franz Schubert, sen dubte una de les fites de la música de cambra del romanticisme. I així ha esta, ja que diumenge passat es programà aquesta peça en el Festival de Música de Bunyola i gairebé a la mateixa hora, en el Teatre Principal de Palma, es presentà un espectacle de dansa amb aquesta obra com a fons musical, tot i que amb aportacions contemporànies. La mort, la donzella, Schubert, romanticisme. Música, en definitiva.

Partituroteca

2. Fa unes setmanes esmentàvem en un reportatge en el suplement Almudaina el retorn a l’activitat de l’Institut de Musicologia Pau Villalonga, que té seu a la Partituroteca de la UIB. En el mateix indret de l’edifici de Sa Riera, Joan Company ens proposa un cicle de xerrades amb diferents compositors. La primera tendrà lloc el proper 24 de novembre a les 19h i els dos interlocutors seran Antoni Parera Fons i Bàrbara Duràn. Més endavant ja donarem noves de les altres propostes, que estan programades a partir del gener.