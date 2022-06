Crepuscle

No l’he vist mai, fins i tot he arribat a pensar que era un mite, que no existia i que era més un recurs poètic que una realitat. Em referesc al fenomen natural conegut com el Raig verd, segon el qual i en segons quines condicions, el sol emet una espècie de resplendor en el darrer moment de la posta, a l’hora del crepuscle, com si de l’astre sortissin uns rajos de color verd. Repetesc, apart del títol d’una pel·lícula d’Éric Rohmer o d’un quadre de Joan Miró, Le Rayon vert, pensava era més llegenda que realitat. Ara bé, quan bons amics que valor per la seva sinceritat asseguren haver-lo vist, només per això tenc fe en la seva existència, tot i no haver-lo vist mai.

Baronia

La terrassa de l’hostal Sa Baronia de Banyalbufar és una de les més emblemàtiques de Mallorca, des d’aquest indret privilegiat pots veure muntanya, vinyes, penya-segats, la immensitat del Mediterrani... tot formant una postal cromàtica i meravellosa. Des d’aquest balcó, la nit de Sant Joan, vaig intentar veure, un cop més, el raig verd. Sense resultat, naturalment. Haurà de ser en una altra ocasió. Ara bé, la conversa amb els bons amics del poble, Marga Sastre, Xisca Amorós, Bel Albertí, Joan Salvà i Joan Albertí, compensà el desencís.