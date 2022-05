Una segona visió

Daniel Gold, ens diu: «L’odi enverina. A tu, no a qui odies. Un mal negoci» pàg. 251. Marta i Hanna es troben a Barcelona, la vida les ha dut a compartir moments d’intensitat, cinquanta anys abans, els seus eren adversaris.

Danield Gold, arriba a l’Alger de la mà de l’avi, són supervivents de l’extermini nazi. Alfred Gold, l’avi, obre una sastreria. A Algèria es viu el final del període colonial francès. Michel Bisset, un home de negocis, creu que ha de lluitar fins al final pels seus interessos i per la Pàtria. l’Omar un excombatent de les tropes franceses, treballa de rentaplats, té la certesa que s’han de treure els colons, ja s’han sacrificat prou vides a canvi de menyspreu. A la badia d’Alger, hi ha una població de sis mil persones que provenen de Menorca, han creat el seu microcosmos on reprodueixen les vides que haguessin viscut a l’altra riba, també van anar a la Guerra amb l’exèrcit francès.

Daniel Gold perd l’avi, comença a treballar al costat d’en Michel Bisset, és un jove capacitat per als negocis, és lúcid davant la realitat social, coneix a na Isabel, la que serà per sempre la seva companya, «una francesa» de Fort de l’Eau.

Quan els colons han de deixar Algèria, l’empresari Michel Bisset marxa a Marsella i Daniel Gold i la seva família a Menorca, Daniel Gold troba el seu lloc a l’illa, el passat que l’acompanya, Michel Bisset, sempre present, s’ho deuen tot l’un a l’altre.

Coneixem el final del període colonial francès a l’Alger, un jueu que travessa Europa fugint dels nazis amb el net, menorquins que van aconseguir la prosperitat a «l’altra riba» i que van haver de tornar a la seva illa, la Menorca que els acull, on el negoci del turisme és incipient i el segle XXI que viu la neta d’en Daniel Gold i Hanna la noia descendent d’aquells que van ser l’instrument dels que van segar la vida dels Gold a Brussel·les.

Anàlisi dels fets històrics, retrat impecable de les persones, una lectura que ens porta a aprofundir en realitats properes.