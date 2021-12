Hamnet versus Hamlet

El mes de febrer d’enguany ens arribà la traducció al català de la novel·la Hamnet de l’escriptora d’origen irlandès Maggie O’Farrell, on en un relat en tercera persona i amb una prosa melòdica i rica l’autora ens presenta a una dona, Anne Hathaway, i el dol en què la sumeix la pèrdua del seu fill. Aquesta és la història imaginada d’allò què tal vegada succeí al fill de William Shakespeare i de com el dolor per la mort de Hamnet crea Hamlet.

Anne Hathaway, anomenada Agnes a la novel·la perquè així és com li deia el seu pare, fou l’esposa de W. Shakespeare, una dona a l’ombra, una dona que com a tota herència del seu espòs rebé el llit de matrimoni. Aquesta dona esposa i mare és la que pren el paper protagonista en aquesta història, una dona que es casà per amor amb un home vuit anys més jove que ella i amb qui tingué tres fills, Susanna i els bessons Judith i Hamnet, el qual morí a onze anys a Stratford l’estiu de 1596, probablement a causa de la pesta negra.

Maggie O’Farrell s’inspirà en l’article The Death of Hamnet and the Making of Hamlet (La mort de Hamnet i la creació de Hamlet) que l’any 2004 escrigué Stephen Greenblatt, historiador literari, per a la New York Review of Books, on argumenta que la força de l’obra Hamlet ve del dol que

W. Shakespeare sentí per la mort del fill. Al segle XVI Hamnet i Hamlet eren dues formes intercanviables del mateix nom.

Partint d’aquesta suposició l’autora desenvolupa una història delicada, bella i profunda, la història de Hamnet, de la seva mort, del dol de la seva mare i de com el silenci del pare, quasi sempre absent, el portà a escriure una de les seves millors obres, Hamlet. Amb una prosa propera al temps en què se situa la història i amb un alt grau de recerca Maggie O’Frrell recrea el segle XVI de manera natural.

Després de llegir Hamnet potser tot rellegint Hamlet, ens adonarem, com diu Maggie O’Farell, que l’obra «és una carta i un missatge d’un pare en un regne a un fill que es troba en un altre regne»

La novel·la ha obtingut el Women’s Prize de narrativa 2020, Hamnet intenta que el paper de la dona, invisibilitat durant segles, es col·loqui al lloc que li pertoca, per això Agnes és el gran personatge d’aquesta novel·la.

Hamnet ens evidencia que sempre hi ha històries noves per contar. És un bon llibre per llegir o per regalar aquestes festes.