La Moreneta, l’Escolania, el Virolai, els benedictins, els hostes, les botigues de souvenirs, els restaurants... tot junt configuren un entorn que qualsevol persona d’aquesta part de la Mediterrània ha de conèixer. Parlam de Montserrat, naturalment, aquell lloc curiós, la serralada del qual agafa formes peculiars i úniques. Lloc per a la reflexió, però també per a l’excursionisme, per a la passejada tranquil·la i, especialment, per a la música.

Missa Salisburgensis

En una de les visites a Montserrat, ja fa d’això un bon grapat d’anys, vaig quedar seduït per la portada d’un disc, del qual no en sabia res. Es tractava de la Missa Salisburgensis, una partitura enigmàtica que va ser erròniament atribuïda a Orazio Benevoli gairebé fins fa quaranta anys, tot i que després es va reconèixer que l’autor era Heinrich Ignaz Franz von Biber. Parlam d’una obra meravellosa, escrita per a ser cantada a la catedral de Salzburg, a finals del segle XVII. Vos recomano que vos faceu amb un exemplar i l’escolteu amb orelles obertes. Sobre tot si la versió és la que dirigí el Pare Ireneu Segarra el 1974, amb l’Escolania de Montserrat, el Tolzer Knabenchor i el Collegium Aureum. Deliciós enregistrament, autènticament deliciós.