Inicis

El Museu d’Història de Manacor és hereu del Museu Arqueològic de Manacor, que parteix de la donació de la col·lecció arqueològica de Mn. Joan Aguiló, el descobridor de la basílica de Son Peretó. Avui, però, el Museu, situat a la Torre dels Enagistes i dirigit de forma impagable per Magdalena Salas, és un autèntic lloc de trobada, d’interès i de dinamització cultural.

Amics

En el sí del Museu de Manacor i com a complement, existeix una associació d’Amics del Museu, presidida per Esperança Nicolau, que entre molts altres objectius, vol fomentar el coneixement i la difusió del nostre patrimoni..

Muses

Des del passat 8 de juliol i fins el 7 d’agost, al pati del Museu, un racó vertaderament màgic, s’organitzen activitats que, sota el nom de Cicle de les Muses, dinamitzen l’oferta cultural de la zona. Clio, Euterpe i Cal·líope ja han mostrat els seus encants, però encara hi sou a temps a gaudir de la seducció d’Erato, Talia i Melpomene a través dels actes programats per avui mateix i els dies 5 i 7 d’agost. Per avui, un recital poètic amb Nicolau Dols i Biel Mesquida, dia 5 el teatre de la companyia Galiana Teatre posarà en escena Joana E de Mari Antònia Oliver i el dia 7 un sextet de corda interpretarà la Nit Transfigurada de Schonberg! Una programació molt suggerent. Ah! No deixeu de visitar la pàgina web: www.museudemanacor.com.