Con un optimismo que no se refleja en la tabla, Jordi Roger, técnico del Atlético Baleares, ha comparecido en rueda de prensa para valorar el próximo partido de su equipo frente al Eldense, actual líder de la categoría. El entrenador catalán ha elogiado a su rival, pero también ha reconocido que, por el momento, “es anecdótico hablar del líder o del último clasificado": “Cuando queden ocho jornadas sí que será relevante. Es verdad que viene un equipo que está haciendo las cosas muy bien y, que lleva ocho partidos ganados. Típico equipo que estará arriba porque hace las cosas bien, trabaja, es serio, mantienen la portería a cero muchas veces y ya tiene muchos puntos. Pero nosotros tenemos la capacidad para ganar a cualquiera, de hecho de los ocho partidos que hemos jugado, no he visto ningún equipo mejor que nosotros”.

Para el encuentro de este domingo en el Estadi Balear, Roger no podrá contar con la presencia de Lucas De Vega, David Navarro y Jesús Álvaro lesionados, además de la baja por acumulación de tarjetas amarillas de Iñaki Olaourtua. Forniés y Josep Jaume, además, son duda para la contienda: “Mañana valoraremos. Forniés en principio no tiene que tener ningún problema y Josep veremos mañana cómo está y decidiremos si está para jugar o no. Puede llegar y esperamos que llegue”. Sobre los problemas que han llevado al equipo a ocupar posiciones de descenso en la jornada 8 de competición, Roger ha aludido a las dificultades que se encuentran sus hombres para hacer gol. “El fútbol son dinámicas y nosotros tenemos que hacer mucho para conseguir poco premio. A nosotros con poco nos marcan y necesitamos mucho para marcar. Tenemos que continuar trabajando para revertir esta situación. Puede ser falta de concentración o la importancia de los pequeños detalles. Al equipo, ocasiones claras no nos generan demasiadas. Son pequeños detalles que al final son los que marcan la diferencia en esta categoría”, ha indicado. Sobre el dibujo por el que apostará en el partido del domingo, Roger ha señalado que manejan “varias alternativas”: “Podemos jugar con el 3-5-2 que también lo hemos utilizado y con el que el equipo se encuentra cómodo o sino un 4-4-2 más en rombo. Veremos cuál utilizamos el domingo, pero seguramente escogeremos el que mejor nos convenga para enfrentarnos al Eldense. Como tenemos varias alternativas trabajadas y que el equipo las domina, entonces no habrá problema”.