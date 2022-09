Perdón por la indiscreción: Septiembre con mucho arte

Bienvenido, bendito septiembre. Supongo que muchos de ustedes estarán algo alicaídos, con eso que llaman el síndrome postvacacional y que solo sufren los que, efectivamente, tienen vacaciones. Para mí, este nuevo mes que acabamos de inaugurar es sinónimo de dos cosas: vuelta a las rutinas -gracias a Dios- y vuelta al arte. Porque si hay un mes en el que las inauguraciones, la cultura y las perfomances cobran protagonismo ese es septiembre. Pero antes de entrar en materia, en lo que va a venir, y en lo que acabamos de despedir, voy a abrir un melón que sé que no debería pero que llevo semanas interiorizando.

A estas alturas supongo que todos ustedes habrán escuchado la noticia del ingreso de Mery Perelló, mujer de Rafa Nadal, en una clínica privada de Palma en su 32ª semana de gestación. La información, una exclusiva de quien escribe, no ha sido fácil de contrastar. Pero no quiero profundizar en los motivos del ingreso de la mujer del tenista sino en un detalle que no me deja conciliar el sueño. ¿De verdad la ambición de hacer historia en una profesión vale más que acompañar a la futura madre de tu hijo en sus horas bajas, por menos o más gravedad que resista?

No lo entiendo ni lo entenderé, igual que me sigue resultando raro que haya personalidades que gocen de una burbuja de protección digna de la que en su día gozó el emérito don Juan Carlos. Visto lo visto, ya podemos dar por bueno aquello que dijo el tenista en el Country Club de Santa Ponça a los pocos días de conocerse su futura paternidad: «No creo que afecte a mi carrera profesional». Ya lo estamos viendo.

Pollença, con nombre propio

Decíamos que septiembre llega cargado de eventos artísticos y agosto acaba con una Setmana d’Arquitetura i Disseny del Club Pollença que en su novena edición continuó cosechando éxitos. Con la colaboración de Huguet, esta cita logró reunir a más de 400 arquitectos y amantes de la arquitectura en un enclave único y bajo un ambiente muy familia, cuidado, y a la vez profesional.

Esta edición, de la que tenemos imágenes gracias a Joan Sastre, contó con Emiliano López y Stephen Bates (responsables del Hotel Aires de Bárdenas y de la mansión Hampstead en Londres), Aulets Arquitectes y Gabriel Alomar, Janet Sanz y Sascha Lobe como ponentes. Carme Pinós, recientemente nombrada Premio Nacional de Arquitectura, fue una de las asistentes a la cita, y nunca falla.

Por cierto, que el próximo 2023, esta Setmana d’Arquitectura cumplirá diez años y ya nos avanzan que los ponentes serán de alto nivel. Esperamos con ganas.

Mallorca, inspiración

El último viernes de agosto se inauguró Variety Show, la segunda exhibición organizada por Dadas Art Advisory en el Espai Boski de Palma, un lugar, por cierto, muy recomendable. Protagonizada por los artistas Álex Ceball -que presentó su nueva serie, Big Dogs- Raccontin, Patroskka y Katrin Starostenko, la exposición, que se podrá visitar hasta el 14 de este mes, está compuesta por obras figurativas y también abstractas que toman como punto de partida el concepto de Mallorca como residencia e inspiración de los creadores.

En la inauguración vimos, entre otros, a Marita Cort y María Vioque; a Ángela Payá y Margalida Villalonga; a Manolo Blanco, Nanda Mas y Christian Pankoff; y a Alejandra Company, Cristina Camps, Carmen Martínez o Aniela Dadas, entre muchos otros.

Joan Vich

Cualquier excusa es buena para dejarse caer por el Flexas de nuestra Pepa Charro. Claro que esta vez el aliciente era más que apetecible. Joan Vich Montaner presentaba su nuevo libro, Aquí vivía Yo, d e la mano de Libros del K.O. y bajo el amparo de Rata Corner. Y la tarde-noche se convirtió en uno de los acontecimientos de este final de mes. ¡Qué alegría encontrarse con tan buen rollo! No estuvo la Terremoto de Alcorcón, inmersa en miles de proyectos, pero sí amigos del autor y de la casa como Toni Sorell y Xavi de las Heras; Maitane Moreno, David Riu y Biel Pau; Natalia Culebras, Lluís Corujo y Xisca Batle o Lolo, Marcos Augusto y Yolanda Tarramera. Un beso enorme, por cierto, para Pedro Monge, que nos hizo de corresponsal en esta cita.

Lo que viene

Septiembre, les decía, es sinónimo de cultura -y vuelta al cole- y nos espera una Nit de l’Art que será revolucionaria. Pero mientras se acerca la fecha, y con ella numerosos eventos paralelos, les propongo una cita. El restaurante Astir, del Iberostar Grand Portals Nous, recupera los famosos Gin & Burger y abrirá sesión el próximo jueves 8 de septiembre a las 19:30 horas, con DJ Berni como responsable musical. También Bvulgari tiene previsto un gran evento el jueves 22 de septiembre y ojo, que el Mallorca Golf Open promete también muchas sorpresas en Son Muntaner.

Torneo Lux de Golf en Menorca

El primer gran Meliá Villa de blanc de Menorca, dirigido por Óscar Regueira, fue la sede de una nueva edición del Torneo Lux-Menorca 2022 que se disputó en el Golf Son Parc, con Paola Ferroni a la cabeza. Con colaboradores como Relojería Alemana, Bvlgari y Montblanc, el ganador por Scratch del trofeo fue David Villalonga. Las fotografías, de Pedro G. Polo.

Sant Bernat en buena compañía

El empresario de la construcción y promoción, Bernat Company, reunió en su finca de Santa Maria a medio centenar de amigos y familiares para celebrar su onomástica. Con cátering del restaurante 4 Vents, al frente del cual están Xisco Vidal, Cati y la jefa de cocina, Antonia, disfrutaron de la velada el músico Luis Luz y su mujer, Lourdes de la Fuente, Juan Verger, Carlos Álvarez o el pater de San Juan de Malta, Jesús Hondubilia.