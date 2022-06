La luz de cada atardecer

A veces se me olvida que nos leen con interés. Una piensa que se quedan en titulares y las fotografías, pero resulta que luego la vida te sorprende y te pone en el camino a lectores bonitos que te cometan el último artículo o que tienen una teoría sobre algunas de las impresiones que aquí compartimos. Es muy reconfortante. Así que gracias, porque parte de nuestro trabajo es entretenerles y que pasen un buen rato.

Hablando de entretenimiento. Vaya lo bien que se lo han pasado en el Reino Unido con el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Ellos sí que saben cómo satisfacer al pueblo. Misas, conciertos, desfile y un despliegue de sonrisas y naturalidad que bien lo deberían adoptar en la Casa Real Española. Los tres hijos de los duques de Cambridge han hecho de las suyas y se han comportado como niños: ¿recuerdan alguna imagen de Leonor y Sofía siendo eso, niñas, y comportándose como tal? Yo, no. Es una pena, porque si se busca un futuro para la corona, a lo mejor habría que fijarse en lo que hacen por Europa.

Otro ejemplo. ¿Por qué no acudió doña Letizia a París para animar a Rafa Nadal y sí estaban Haakon y Mette-Marit de Noruega? Lo cierto es que a Felipe VI se le ve más relajado sin la reina; tanto, que hasta se atreve a posar en photocalls de estrenos cinematográficos y bromear con actores e invitados. Aún hay cosas que se me escapan de esa familia, tan dada a los shows antaño, con don Juan Carlos en todas las fiestas. Eso sí, y como era previsible, su visita a Sanxenxo no fue todo lo discreta que preveía Zarzuela y, de momento, no volverá a España.

La esperanza

Nuestro titular de la semana llega en homenaje a la Fundación RANA que, tras dos años de pausa motivados por la pandemia, volvió a celebrar su gala solidaria, esta vez bajo la temática de La luz, porque precisamente son ellos los que arrojan un poco de esperanza a los niños abusados. El Gran Melià de Mar de Illetes fue el mejor escenario para disfrutar del atardecer y de una cena que volvió a colgar el cartel de no hay billetes. Allí estuvieron Martina Benvenutto, Marc San José, Arantxa Ruiz-Blake, Javier Solà, Vera Schmitz o Leonidas Ziros. Por supuesto no faltaron Elizabeth Homberg y Pilar Sevilla.

La Marina Beach Club

No estamos aún en verano, pero con este bochorno, casi que damos gracias por la apertura de todas las terrazas y la llegada de renovados beach clubs. El último al que hemos acudido ha sido La Marina, en el Arenal de Llucmajor. Gastronomía y cócteles de nivel, piscina, jacuzzi y música de la mano del joven dj Jaxomy. Fue un placer compartir conversación con Éric Jareño y Axel Scheider, entre otros.

Sunset Party en el gran fiesta

No se nos podía olvidar tampoco la visita al HM Gran Fiesta y su Opening Party. Allí, influencers, colaboradores amigos como Xisca Girart, Sara Pérez, Carles Coll o Alexandra Boix, conocieron de primera mano el programa de eventos de la cadena HM Hotels, y disfrutar de la música de los dj Criso, Stormi y Claudia Violín y un delicioso finger food, aperitivo de lo que serán las veladas gastronómicas que tendrán lugar también en el HM Tropical y en el Ayron Park.

Cóctel de altos vuelos

Tras un recibimiento digno de Bienvenido, Mr. Marshall en Son Sant Joan, la expedición americana y parte de la representación institucional balear, empresarios y personalidades ligadas al mundo turístico se trasladaron hasta el GPRO Valparaíso para disfrutar de un cóctel de altos vuelos. Cristina Zaforteza (Jardines de Alfabia), Laura Calvo (Flor de Sal d’Es Trenc) o Marina Vera (VT Mallorca), entre los asistentes.

Exitosa tercera edición del foro mujer y turismo

Organizado por Anysolution bajo el lema Retos y Oportunidades del Sector Turístico se celebró en el Palacio de Congresos de Palma la III edición del Foro Mujer y Turismo, que resultó ser un encuentro ameno, con múltiples propuestas y debates interesantes. Participaron, entre otros, Mari Cruz Rivera (Caixabank Baleares), Ana Fernández (Vueling) o Isabel Oliver (UNWTO).

Vino para la obra de María Carmen Sanz

Catavinos ha vuelto con una nueva edición de los talleres de líquido y sólido. Esta vez el protagonismo ha sido para la pintora María del Carmen Sanz que pudo presentar algunas de sus nuevas obras bajo el título de Palpitaciones Mediterráneas. La velada, que contó con la colaboración de bodegas Macià Batle, permitió reunir a amigos como Petra Pascual, Juanjo Pintado, Caroline Ferragut, Olga Marisa y Lucía Villalvilla.

‘Temple sagrat’, con sabor a México

Gabriela Mijas y Cristian Balta son los autores de Temple Sagrat, el cóctel creado para Oli de Mallorca y que mezcla a la perfección los sabores isleños y mediterráneos con los mexicanos. La presentación tuvo lugar en Agabar Cocktail Bar y allí estuvieron Miquel Miralls y Tiffany Blackman.