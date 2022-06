Cuina amb memòria | Molls amb cafè

El moll del nostre mar és d’un gust potent i de color rosat intens, especialment si és de roca; els de fang el tenen més esmorteït. El seu sabor és característic: es podria dir que està entre el marisc i la pelaia. És un peix que s’avé molt bé amb gusts aromàtics com l’all, el safrà, el fonoll i fins i tot el romaní, més utilitzat en plats de carn. El fetge del moll és fonamental per a obtenir un deix encara més potent i es pot coure amb (dins) el mateix peix o bé afegir-lo, ben picat, a la salsa. El moll descongelat perd propietats. El millor temps per a consumir-lo és el de l’estiu.

Ingredients: Vuit molls de bona grossària

1 ceba grossa

½ pebre tendre

4 tomàtigues de ramellet

Alls

Una copa de vi blanc

½ l. de brou de peix

1 cafè

Farina

Oli, sal i pebre bo. Preparació: Escatarem i netejarem els peixos. Els salarem, enfarinarem i fregirem en oli calent. Els reservarem en un recipient de forn.

Dins el mateix oli (n’eliminarem si n’hi ha massa i malavejarem decantar els pòsits que deixa la farina) iniciarem una salsa.

Hi posarem uns allets tallats a làmines fines, ceba i pebre tendre, tallat tot molt menut.

Remenarem el sofregit adesiara i quan la ceba sigui gairebé cuita hi afegirem les tomàtigues de ramellet ratllades.

Ho farem coure a poc foc xec-xec. Mentre es cou, ho posarem bé de sal i un polsim de pebre bo.

Mentre s’acaba de fer la salsa hi abocarem una copa de vi blanc i deixarem que bulli uns minuts fins que s’haurà evaporat l’esperit.

Agregarem a la salsa mig litre de brou de peix i un cafè i ho farem coure, a foc mitjà, de 7 a 10 minuts o fins que la salsa redueixi.

Ho tastarem i rectificarem de sal; quan la salsa haurà reduït el suficient, passarem la salsa pel colador xinès i la trabucarem per damunt els molls.

Introduirem el recipient amb els molls i la salsa dins el forn a foc ben fort.

Podem acompanyar el plat amb patates tallades rodones rostides, fetes al forn. Altres alternatives: amb una bona ensalada verda o verdures bullides.

Devem aquesta recepta, provinent d’una família benestant de Pollença, a Jaume Dam Castillo (Roda de Ter, Osona, Barcelona, 1947), un cuiner excel·lent, petrer d’adopció i devoció.